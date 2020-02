Roger Federer pourrait revenir à Madrid pour préparer l’assaut de Roland Garros

Roger Federer Il a déjà une idée plus précise de ce que sera son calendrier en 2020. Après sa participation à l’Open d’Australie -il a atteint la demi-finale-, le joueur de tennis de Bâle réapparaîtra à Dubaï (24-29 février), pour défendre le titre du l’année dernière, puis il fera face à la tournée American Masters 1000. Ce parcours, Federer a de nouveau confirmé sa présence dans Roland Garros et pour préparer le rendez-vous, leur participation à Madrid et à Rome est attendue.

L’une des raisons de la longue carrière de Roger Federer C’est votre planification saisonnière. Le joueur de tennis bâlois, 38 ans, s’occupe de son agenda en détail et pour la deuxième année consécutive a à nouveau inclus la tournée d’argile à votre horizon Un seul de ses 20 tournois du Grand Chelem l’a conquis à Roland Garros, tournoi qui reste son principal défi. L’année dernière, il a décidé de tenter sa chance à Paris, après être passé par Madrid et Rome, où il a fait des quarts de finale. Dans le Philippe Chatrier, il a atteint les demi-finales, où Rafa Nadal, après avoir gagné, était responsable de s’arrêter autant de fois sur terre battue parisienne.

Il n’y a toujours pas de liste officielle de joueurs qui participeront à la Mutua Madrid Open -Du 1er au 10 mai-, mais Roger Federer devrait en faire partie. La terre battue madrilène a donné de nombreuses soirées de gloire à Bâle, avec deux titres (2009 et 2012) et une finale (2010). Il a également remporté le titre dans la capitale espagnole lorsque le tournoi s’est joué à l’Arène de Madrid, sur une voie rapide (2006).

Outre Halle et Wimbledon, rendez-vous incontournables du calendrier Federer, les Suisses chercheront l’or olympique lors de l’événement de Tokyo 2020. Par la suite, il est attendu à Cincinnati, US Open, sa Laver Cup, Shanghai, Bâle et la Masters Cup pour clôturer la saison.