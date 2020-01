Roger Federer prévient qu’il n’est «pas prêt» pour l’Open d’Australie alors qu’il cherche à trouver rapidement son rythme

Roger Federer dit qu’il n’est «pas prêt» à jouer à l’Open d’Australie et craint qu’il ne soit pris au piège au premier tour, à moins qu’il ne fasse très attention.

Federer n’a pas joué depuis les finales de l’ATP en novembre après avoir choisi de ne pas participer à la Coupe ATP et à d’autres tournois d’échauffement ce mois-ci.

Cela contraste fortement avec les autres joueurs de la tournée, y compris l’adversaire de Federer au premier tour, Steve Johnson, et il craint que cela ne le rende vulnérable.

“Regardez, c’est exactement la situation délicate en ce moment, en jouant à quelqu’un qui vient de jouer beaucoup cette semaine”, a déclaré Federer aux journalistes.

«Il est prêt à partir. Il est prêt pour le match et je ne le suis pas.

«Je dois vraiment m’assurer de sortir rapidement des portes.

«La pratique se passe bien. J’ai eu beaucoup de temps pour me rythmer et faire tout ce que je devais faire pour me préparer. J’espère que ça suffit.

«Je sais que c’est un très long chemin vers la victoire. C’est pourquoi j’ai dû prendre un match à la fois. Mes attentes sont assez faibles. »

