Roger Federer révèle six grands objectifs pour 2020, ajoutant “ Je dois retourner à la planche à dessin ''

Roger Federer se dit finalement très satisfait de sa saison 2019, mais il a pour objectif de remporter au moins l'un des six événements majeurs l'année prochaine.

La star suisse a connu de grands moments cette année, remportant les Masters de Miami, ainsi que Dubaï, Halle et Bâle.

Il a également dû composer avec le chagrin d'avoir perdu la finale de Wimbledon face à Novak Djokovic malgré deux balles de match.

Et il dit que décrocher l'un des cinq tournois majeurs du Tour – Wimbledon, Open de France, Open d'Australie, US Open et Finales ATP – et une médaille d'or aux Jeux olympiques de Tokyo est son objectif pour 2020.

"Évidemment, après l'année que j'ai eue où j'ai vraiment bien joué, je me sentais bien physiquement, je n'ai pas eu beaucoup de problèmes [à part] un petit quelque chose à l'US Open et de petites choses ici et là qui ne valent pas la peine d'être mentionnées", Federer a dit à AP.

«En battant Novak aux finales de l'ATP, en battant Rafa à Wimbledon, en jouant du bon tennis tout au long mais en ratant le gros, je voudrais changer [ça].

«Je dois retourner sur la planche à dessin avec mon équipe. Je dois m'entraîner très dur et je pense que ce serait un de mes objectifs, en essayant de gagner l'un des cinq grands plus les Jeux olympiques [qui sont] six.

«L'une de ces six occasions que j'aimerais saisir. Je sais que l'Open de France va toujours être un peu plus difficile.

«Mais tout autre titre que je peux défendre et n'importe quel titre est un grand sentiment parce que je sais ce que ça fait, même en remportant la Hopman Cup, la Laver Cup et tous les autres événements que j'ai gagnés comme Dubaï, Halle et Miami.

«C'est juste agréable de gagner des épreuves de tennis et de les laisser comme vainqueur.

"Je pense donc que l'objectif doit être de gagner autant de titres que possible et si je peux en remporter un gros, de préférence un tournoi de Wimbledon, l'US Open, l'Australian Open, des Jeux olympiques quels qu'ils soient, ce serait incroyable."

Suivez-nous sur Twitter @ T365Official et aimez notre page Facebook.