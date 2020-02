Roger Martí reconnaît que Levante a refusé de le vendre

L’attaquant a nié Paco López, qui a récemment affirmé que l’équipe du Barça n’aurait présenté aucune proposition pour lui. Selon Roger Martíle Barcelone déplacé une offre vers Lift par l’intermédiaire de son agent, bien que le cadre granota ait refusé de négocier pour lui.

“À la fin du mardi, mon agent me contacte et me dit que Barcelone est intéressé à me signer», A déclaré l’attaquant dans une interview pour Superdeporte. Compte tenu de l’intérêt de l’équipe du Barça, leur représentant s’est rendu dans la capitale de Turia pour rencontrer Quico Catalán: «Il vient à Valence, se rencontre et me dit qu’un accord n’est pas conclu car Levante ne veut pas me vendre“

Roger Martí, flatté de l’intérêt de Barcelone

“Je suis à l’écart de tout ça mais sachant clairement que le Barça était intéressé par moi. Au final, le sujet n’a plus été abordé, mais comme je l’ai toujours dit, je suis très à l’aise ici et calme. Qu’une équipe comme Barcelone vous aime est très belle et montre que les choses se passent bien. Je ne sais pas comment le sujet se terminera mais je suis très heureux ici », a voulu souligner Roger Martí.

“Le joueur qui dit qu’il n’aime pas qu’on l’appelle Barca ment, est l’une des meilleures équipes au monde. C’est agréable d’être appelé ou intéressé par vous, comme c’est le cas. Mais au final, je suis très concentré. Il est clair que j’ai un contrat ici et une clause qui doit être respectée», A ajouté le footballeur de 29 ans, qui sortent des coûts du Levant 12 millions d’euros.