Roi des filets! Chicharito et Maluma s’unissent pour combattre le coronavirus

Après le E-Liga MX Ce fut un succès, l’avancée de la Galaxie, Javier Hernández, jouera un tournoi virtuel de FIFA 20 ainsi que des personnalités internationales telles que le chanteur Maluma. L’intention de l’événement est de collecter des fonds pour la Croix-Rouge, qui traverse des moments difficiles dans cette pandémie de coronavirs.

Le concours du jeu vidéo sera nommé «Champlay«Et auront comme protagonistes Javier Hernández, Maluma, Paulo Dybala, Sergio Agüero, James Rodríguez, Mariano Di Vaiole joueur de tennis Diego Schwartzman, entre autres.

Il est à noter que le concours virtuel se déroulera à partir du play Station et sera divisé en deux équipes: L’Europe y LATAM. Le tournoi sera également diffusé ce samedi 18 avril à travers les comptes de Facebook Live des participants.

Ba Dybala et Schwartzman viennent d’annoncer sur @DTVTotal leurs partenaires pour le ChamPlay, un défi dont l’objectif est de récolter des fonds pour la Croix-Rouge. Pour la Colombie, James Rodríguez rejoindra Team Europe et Maluma rejoindra Team Latin America. Samedi et dimanche à @DIRECTVSports. pic.twitter.com/idP42FlUPB – Samuel Vargas (@SVargasOK) 15 avril 2020

Avant l’annonce du tournoi, plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux ont partagé les informations et commencé à envoyer des messages de soutien à leur favori. En revanche, les dons se feront via la plateforme Marché libre et sa méthode Marché des paiements.