Roland Garros est suspendu pour le coronavirus et se tiendra en septembre

Roland Garros rejoint la liste des tournois du calendrier ATP et WTA qui ils ne peuvent pas être contestés sur leurs dates pour le coronavirus. Les organisateurs du deuxième Grand Chelem de la saison ont annoncé que l’événement est suspendu et se déroulera entre 20 septembre au 4 octobre 2020.

Le directeur de Roland Garros, l’ancien joueur de tennis français Guy Forget, avait déjà prévenu que la suspension du Grand Chelem parisien était une option, compte tenu de la situation d’urgence mondiale du COVID-19. «La première chose est la santé des joueurs et des fans. La décision finale de jouer ou non ne sera pas prise par la Fédération Française de Tennis. Nous ferons ce qu’on nous dit. Ce serait un problème de jouer à huis clos.

Les nouvelles dates du différend de Roland Garros laissent place à la controverse, en plus de un rôle pour l’ATP, entre le 20 septembre et le 4 octobre, le calendrier professionnel du tennis masculin compte cinq épreuves – Saint-Pétersbourg, Metz, Chengdu, Zuhai et Sofia – auxquelles s’ajoute la célébration de la Laver Cup, promue par Roger Federer. Pendant ce temps, la WTA devra également déplacer ses rendez-vous depuis Séoul, Tokyo, Wuhan, Tachkent et Guangzhou.