Roland Garros reporté à septembre et octobre en raison d’un coronavirus

Le tournoi de Roland Garros 2020 se jouera du 20 septembre au 4 octobre et non pas entre fin mai et début juin, comme prévu, en raison de la coronavirusLes organisateurs ont rapporté mardi.

“Les mesures de confinement en vigueur rendent la préparation et l’organisation du tournoi impossibles aux dates”, a indiqué la Fédération française de tennis (FFT), organisatrice du tournoi, dans un communiqué.

La décision intervient cinq jours après que l’ATP a annoncé l’annulation de tous les tournois programmés jusqu’au 22 avril, qui comprend les rendez-vous de Indian Wells, Houston, Marrakech, Montecarlo, Barcelone et Budapest.

Jusqu’à présent, la FFT a assuré qu’il n’y avait pas de retard dans la deuxième Grand chelem de la saison, bien qu’il ait reconnu qu’il prenait des mesures pour son organisation entre le 18 mai et 7 juin.

Mais il a reconnu que la situation a changé avec la progression de l’épidémie en La France et les nouvelles mesures ordonnées par le président, Emmanuel Macron, pour éviter d’accélérer sa contagion dans le pays.

“Bien que personne ne puisse savoir quelle sera la situation d’ici là, les mesures de confinement en vigueur rendent impossible sa préparation et donc son organisation dans les délais”, a-t-il ajouté.

La FFT a indiqué avoir pris cette mesure pour “garantir la santé et la sécurité de tous ceux qui ont participé à la préparation du tour”.

Il a insisté sur le fait qu’ils étaient en mesure d’héberger Grand chelem aux dates prévues malgré les travaux de rénovation intenses auxquels ses installations sont soumises.

«Ce fut une décision difficile, mais courageuse, que nous avons prise dans cette période exceptionnelle et évolutive depuis ce week-end. Nous agissons de manière responsable, nous devons être solidaires les uns des autres dans cette lutte pour la sécurité sanitaire de tous », a déclaré le président de la FFT, Bernard Giudicelli.

Les organisateurs du tournoi Roland Garros Ils donnent aux téléspectateurs qui ont déjà leurs billets la possibilité de rendre l’argent ou de les valider pour les nouvelles dates.

EFE

