Roman Reigns OUT of WrestleMania 36 match avec Goldberg alors qu’il dit à la WWE qu’il ne luttera pas pendant le coronavirus

Roman Reigns s’est retiré de son match pour le titre universel avec Goldberg à WrestleMania 36.

Jeudi soir, Ryan Satin de Pro Wrestling Sheet a annoncé la nouvelle que Reigns avait informé la WWE qu’il n’était pas à l’aise de se produire au Performance Center de la WWE à Orlando pendant la pandémie de coronavirus.

Roman Reigns dit au revoir à la WWE alors qu’il souffrait de leucémie

Reigns a lutté contre la leucémie deux fois dans sa vie, le deuxième combat l’obligeant à prendre cinq mois de congé à partir de la fin de 2018.

Les personnes ayant des problèmes de santé sous-jacents sont vulnérables au virus et l’homme de 34 ans a déclaré à la WWE en raison de son système immunitaire affaibli, qu’il ne voulait pas risquer sa santé.

Plein respect à Roman pour avoir pris une décision aussi difficile. Reigns est l’un des plus grands leaders des vestiaires de la WWE depuis des années, mais sa santé passe avant tout.

La WWE aurait parfaitement compris sa décision et envisageait de le remplacer dans le match contre Goldberg. On ne sait pas qui sera le remplaçant pour le moment.

WWE

Roman Reigns est l’une des plus grandes stars de la WWE mais il a dû mettre sa santé en premier

Stephanie McMahon a noté les nombreuses précautions de sécurité que la WWE prend actuellement lors du tournage d’émissions pendant la pandémie de coronavirus.

La société a pris les températures des personnes et de nombreux autres contrôles de santé avant d’entrer dans le WWE Performance Center, ainsi que de ne permettre à personne à l’intérieur qui a été à l’extérieur du pays ou en contact avec ceux qui l’ont fait.

WrestleMania devrait être diffusé sur le réseau WWE et en pay-per-view avec BT Sport les 4 et 5 avril, mais selon un rapport de PW Insider, WrestleMania a été filmé mercredi et jeudi de cette semaine.

Que ce soit le plan d’origine ou non, la WWE n’aura certainement pas encore fini de filmer WrestleMania.

.