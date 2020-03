Roman Reigns se retire de WrestleMania 36 au milieu d’un coronavirus

Roman Reigns de la WWE ne participera pas à WrestleMania 36 en raison de problèmes médicaux concernant le coronavirus COVID-19, selon Ryan Satin de Pro Wrestling Sheet. Reigns, dont le vrai nom est Joe Anoa’i, est un survivant de la leucémie et est immunodéprimé, et donc, il veut éviter les risques pour la santé associés à la lutte pendant la pandémie.

Reigns devait affronter Goldberg. On ne sait pas comment la WWE ajustera cette correspondance – et le script dans son ensemble – pour tenir compte de l’absence de Reign. Il y a peut-être plus de lutteurs qui ont l’intention de se retirer, selon WrestlingInc.com.

L’événement devait initialement avoir lieu au stade Raymond James de Tampa, qui pouvait accueillir 65 000 personnes. Au lieu de cela, la WWE a transféré l’événement au Performance Center de la société à Orlando, où aucun fan ne sera présent. Stephanie McMahon, responsable de la marque à la WWE, a expliqué que la société prendrait des mesures de sécurité supplémentaires pour filmer l’événement.

“Nous prenons toutes les précautions possibles. C’est aussi pourquoi vous ne voyez pas de talent ou de quiconque dans le public. Nous adhérons vraiment à toutes les directives que nous pouvons pour maintenir la santé et la sécurité de notre équipe et de nos artistes », a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, les meilleures ligues sportives du pays ont suspendu leurs saisons et, dans une certaine mesure, leurs intersaisons. WrestleMania devrait être diffusé les 4 et 5 avril sur WWE Network et PPV.

