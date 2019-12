Romelu Lukaku a été qualifié de «personne fantastique» après s'être privé de la chance de réussir un tour du chapeau

Romelu Lukaku a été félicité pour son acte désintéressé permettant à Sebastiano Esposito de prendre une pénalité et de marquer son premier but pour l'Inter.

L’attaquant belge a été excellent lors de la victoire 4-0 de samedi contre Gênes, marquant deux fois et en créant un autre alors que l'équipe d'Antonio Conte a évolué en tête de la Serie A avec la Juventus.

. ou concédants de licence

Lukaku a permis à Esposito de prendre son penalty contre Gênes – malgré un coup du chapeau

Et cela aurait pu être encore mieux pour Lukaku car lorsque l'Inter a reçu un penalty, il a eu la chance de terminer son tour du chapeau – mais a plutôt passé le ballon à Esposito, 17 ans, qui faisait ses débuts.

Le geste chic a payé, alors qu'Esposito a caché le coup de pied et a célébré son premier but professionnel sauvagement devant sa fière mère.

Après le match, il a fait l'éloge de Lukaku, le qualifiant de "personne fantastique".

"Je me suis tout de suite synchronisé avec Romelu", a déclaré Esposito à Sky Sport Italia. «C'est une personne fantastique qui cherche toujours à m'aider.

«Il m'a beaucoup rassuré en disant que tout irait bien et je suis tellement content d'avoir marqué.

«Ça a été une semaine fantastique, je ne peux pas mentir. Je n'ai pas beaucoup dormi en pensant au déroulement de ce jeu.

«Je voudrais remercier l’équipe, l’entraîneur, le club et Romelu spécialement pour le but.

«C'est une personne fantastique et un joueur extraordinaire. Il m'a dit d'être sûr de moi quand je me suis levé pour frapper le ballon et marquer. »

Lukaku a été un énorme succès pour l'Inter depuis son arrivée de Manchester United cet été, inscrivant 14 buts toutes compétitions confondues. Il est régulièrement félicité par le manager Conte, qui a salué son attaquant comme un «grand homme» pour avoir renoncé à sa pénalité.

"Ce n'est que dans un sens positif que nous parlons d'une équipe qui a des valeurs humaines très élevées", a déclaré Conte. «Je demande toujours aux joueurs de mettre« nous »avant« je »et Romelu s’est révélé aujourd’hui être un grand homme.

"Il est le tireur de pénalité, puis tout s'est bien passé et nous sommes heureux."

.