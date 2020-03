Romelu Lukaku révèle qu’Ole Gunnar Solskjaer voulait qu’il reste à Man Utd et explique pourquoi il a choisi l’Inter Milan plutôt que la Juventus

L’ancien attaquant de Manchester United, Romelu Lukaku, a révélé que le manager Ole Gunnar Solskjaer ne voulait pas qu’il parte pour l’Internazionale l’été dernier.

La sortie du Belge à 74 millions de livres sterling a laissé les Red Devils désespérément à court d’attaque à certains moments cette saison – et sa forme au San Siro a rendu son départ encore plus regrettable.

. – .

Lukaku a eu du mal lors de sa dernière saison à Old Trafford

Lukaku a déjà parlé de la façon dont son traitement sous Solskjaer – omis à plusieurs reprises et parfois déployé sur l’aile – lui a laissé un sentiment indésirable.

Cependant, dans une interview avec le légendaire attaquant d’Arsenal Ian Wright, il révèle que ce n’était pas le cas.

Il a déclaré: «Une mauvaise année peut arriver à tout le monde dans sa carrière. C’était juste fait pour moi. Vous savez ce qui s’est passé dans les coulisses, cela vient d’être fait. Pour moi, c’était fait.

«C’était une situation difficile où pour moi, je devais prendre une décision où je dois aller quelque part où je peux apprendre d’autres aspects de mon jeu et travailler avec quelqu’un qui me voulait aussi.

Écoutez l’histoire de Tony Cascarino sur le moment où l’équipe de la République d’Irlande a rencontré le pape Jean-Paul II à Italia 90

«Ole voulait que je reste, mais je lui ai dit que j’étais terminée. Je n’avais pas l’énergie. Tout le mérite lui revient parce qu’il a été un homme et il m’a aidé à m’éloigner. »

Un manager qui voulait certainement le joueur de 26 ans était le patron de l’Inter, Antonio Conte.

En effet, l’Italien a tenté de signer Lukaku à deux reprises auparavant alors qu’il était en charge de la Juventus et de Chelsea.

Avant la suspension de la Serie A en raison de la crise des coronavirus, Lukaku a marqué 17 buts alors que l’Inter pressait la Juve pour le titre italien.

. – .

Lukaku a frappé dans les buts de l’Inter cette saison

Et l’attaquant révèle que les choses auraient pu être très différentes, la Juve ayant presque battu l’Inter à sa signature l’été dernier.

“C’est pas passé loin. C’était très proche mais mon esprit était toujours tourné vers l’Inter… et le manager », a ajouté Lukaku. «Quand j’étais enfant, l’Inter était mon équipe en Italie. J’ai regardé Adriano et Ronaldo.

“Évidemment, quand l’Inter est venu, le club, le manager Conte qui me voulait à Chelsea et quand il était aussi à la Juve, j’étais comme maintenant il est temps d’aller là-bas et de voir ce que c’est, mais juste garder la tête baissée et travailler . “

.