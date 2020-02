Ron Rivera pas un fan du propriétaire des Redskins Dan Snyder

Ron Rivera n’est pas un fan du propriétaire des Redskins Dan Snyder, si nous voulons prendre ses récents commentaires au pied de la lettre.

Rivera, 58 ans, a été nommé nouvel entraîneur-chef de Washington début janvier. On s’attendait à ce qu’il soit un candidat très recherché pour de nombreuses équipes qui avaient des postes d’entraîneur avant la saison morte, mais pour une raison quelconque, il a choisi les Redskins avant d’explorer vraiment l’une de ces autres options.

L’une des raisons pour lesquelles Rivera a apparemment accepté de prendre ce travail était parce qu’il croyait à la vision à long terme que la franchise avait, même si elle n’avait pas réussi à l’exécuter, enfin, jamais.

“C’est drôle parce que tout le monde ne cessait de demander:” Pourquoi avez-vous pris le travail si rapidement? “Ce n’est pas une question d’argent”, a déclaré Rivera.

«J’y ai vraiment pensé. J’aurais pu attendre les Giants. J’aurais pu attendre Cleveland. J’aurais pu attendre Dallas.

«Ce sont les équipes que nous avons entendues (avec intérêt). Il s’agit de la forme, et plus j’écoutais, plus je le regardais, plus je regardais la liste, c’est ce qui m’impressionnait le plus, plus j’en savais. »

Pour Rivera, c’était une question d’ajustement.

“Il s’agit de la forme, et plus j’écoutais, plus je la regardais, plus je regardais la liste, c’est ce qui m’impressionnait le plus, plus j’en savais”, a récemment déclaré Rivera.

“Je suis arrivé (aux pourparlers initiaux) avec une certaine appréhension, mais comme j’ai appris à connaître M. Snyder, je comprends vraiment qu’il ne veut que trouver un moyen de gagner, et c’est assez excitant.”

Snyder possède les Redskins depuis deux décennies. Le fait que Rivera ne voit en lui qu’un désir de «comprendre comment gagner» maintenant, plus de 20 ans après l’acquisition de l’équipe, est révélateur.

Dans l’ensemble, il y a une raison pour laquelle Snyder a toujours été la cible de blagues de la NFL. Il est largement reconnu comme l’un des propriétaires d’équipes les plus incompétents de la ligue, et ses antécédents ne font que réaffirmer cette notion.

Au cours des 21 années où Snyder a été propriétaire des Redskins, l’équipe a eu 22 quarts de départ. C’est mauvais.

La saison dernière, Washington est allé 3-13 et a terminé le moins de morts dans la NFC East.

Rivera pourra-t-elle changer la donne en 2020? Le temps nous le dira.

En relation: Rob Pelinka révèle le dernier message texte que Kobe Bryant lui a envoyé