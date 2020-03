Ronaldinho embarrasse les détenus en marquant cinq buts et en aidant six buts lors d’un match derrière les barreaux à la prison du Paraguay

Voici un jeu que nous aurions adoré regarder ce week-end.

Les fans se sont vu refuser leur dose habituelle de sport en raison de la pandémie de coronavirus, qui a vu la plupart des événements sportifs dans le monde annulés.

Ronaldinho s’adapte à la vie derrière les barreaux

Mais pour l’icône brésilienne Ronaldinho, c’était comme d’habitude, bien que dans un cadre inconnu.

L’homme de 39 ans est actuellement derrière les barreaux au Paraguay après avoir prétendument tenté d’entrer dans le pays avec un faux passeport.

Et selon certaines informations, ses détenus l’ont persuadé de s’impliquer dans un match de football à petite échelle.

Sans surprise, Ronaldinho était le meilleur joueur sur le terrain

Le journal paraguayen Hoy rapporte que, malgré sa réticence à participer à un tournoi, malgré le prix attrayant d’un cochon de lait de 16 kg, Ronaldinho a participé à un match décontracté sur le terrain de futsal.

Et il a essuyé le plancher avec ses nouveaux amis, marquant cinq buts et aidant six dans une victoire 11-2 pour son équipe.

Il y a vingt-six ans, Ronaldinho, 13 ans, a attiré l’attention après avoir marqué les 23 buts de son équipe de jeunes lors d’une victoire de 23-0.

À son apogée, l’ancienne star de Barcelone et du Brésil était le plus grand footballeur de la planète, et il y a quelque chose de tragique à le voir jouer derrière les barreaux.

Mais le directeur de la prison, Blas Vera, a déclaré que l’icône brésilienne était de bonne humeur, déclarant à .: «Dans l’ensemble, il se porte très bien.

«Je vois qu’il est de bonne humeur, tout comme vous le voyez à la télévision, toujours souriant.

«Depuis hier, il a l’air très bien, il parle à ses autres détenus, il sort dans le patio.»

