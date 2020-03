Ronaldinho fait l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent

.

Journal La Jornada

Mardi 17 mars 2020, p. a11

Hypothèse. L’enquête fiscale concernant la star Ronaldinho, arrêtée pendant 10 jours au Paraguay, comprend un stratagème de blanchiment d’argent avec sa figure en façade. Les procédures à effectuer cette semaine seront cruciales pour déterminer dans quelle mesure l’ancien attaquant brésilien était au courant de ces plans. La femme d’affaires qui a amené Ronaldinho au Paraguay et a géré les documents qui l’ont emmené en prison est un élément clé d’un processus qui pourrait avoir un tour avec l’expertise des téléphones portables de l’idole de Barcelone et de son frère. Sa visite faisait partie des activités de la Dalia López Angelic Fraternity Foundation, une femme d’affaires liée à des politiciens locaux et brésiliens.

