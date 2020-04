Ronaldinho n’a jamais imaginé qu’il allait entrer en prison

▲ Depuis son assignation à résidence dans un hôtel à Asunción, l’ancien agresseur espère que sa situation juridique sera clarifiée dès que possible.Photo @ 10Ronaldinho

Europa Press

Journal La Jornada

Mardi 28 avril 2020, p. a12

Madrid L’ancien footballeur brésilien Ronaldo de Assis Moreira, connu sous le nom de Ronaldinho Gaúcho, a assuré que cela avait été un coup dur d’avoir été enfermé, avec son frère, dans une prison paraguayenne pendant plus d’un mois en raison d’un faux passeport, et il a fait confiance que dès que possible, vous pouvez tout clarifier pour abandonner votre assignation à résidence.

Ce fut un coup dur, je n’aurais jamais imaginé qu’il passerait par une telle situation, a expliqué l’ancien joueur de Barcelone dans une interview publiée ce lundi par le journal paraguayen ABC Color.

Nous espérons qu’ils pourront utiliser et confirmer tout ce que nous contribuons concernant notre position dans l’affaire et que nous pourrons sortir de cette situation dès que possible, a-t-il ajouté.

L’ancien membre du Paris Saint-Germain a souligné que lui et son frère, Roberto de Assis, étaient totalement surpris d’apprendre que les documents n’étaient pas légaux. Depuis lors, notre intention a été de collaborer avec les tribunaux pour clarifier les faits, comme nous l’avons fait depuis le début. De ce moment jusqu’à aujourd’hui, nous avons tout expliqué et fourni ce qu’ils ont demandé.

Ronaldinho et son frère se sont rendus au Paraguay pour participer à l’ouverture d’un casino virtuel et au lancement du livre Craque da Vida, organisé avec la société brésilienne qui a le droit d’utiliser le texte au Paraguay.

Tout ce que nous faisons est sous contrat qui est géré par mon frère, qui est mon représentant, a-t-il dit.

Le 6 mars, tous deux ont été arrêtés sur le sol paraguayen, accusés d’être dans le pays avec de faux passeports. Ronaldinho et son frère ont réitéré avoir reçu les documents à l’aéroport Silvio Petirossi, à Luque, des mains de la femme d’affaires Dalia López, en fuite et sous mandat d’arrêt international.

Une fois en prison, le champion du monde Corée-Japon 2002 est devenu une idole pour le reste des détenus, avec qui il a partagé des discussions et participé à un championnat de football.

Jouer, donner des autographes, des photos, fait partie de ma vie, je n’aurais aucune raison d’arrêter de le faire, beaucoup plus avec des gens qui vivaient un moment difficile comme moi, a-t-il avoué, en précisant que tous ces gens l’ont reçu avec gentillesse et que tout au long de sa vie, son objectif a été d’atteindre le plus haut niveau professionnel et de rendre les gens heureux avec mon football.

L’ancien membre des Coqs Blancs de Querétaro a également admis qu’il se réfugie dans sa foi pour faire face au moment présent. Je fais toujours mes prières pour que tout se passe bien et j’espère que ce sera bientôt fini, a-t-il fait remarquer.

Ronaldinho, qui a réalisé l’interview à l’hôtel Palmaroga, dans le centre d’Asunción, où il est assigné à résidence depuis le début du mois d’avril, a également évoqué des questions sportives dans sa carrière professionnelle, comme la victoire de la Coupe du monde 2002 avec Verdeamarela.

.