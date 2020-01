Ronaldo signe Hatem Ben Arfa pour Valladolid

Bien que l’attaquant de 32 ans Il était sans équipe depuis l’été dernier en raison de ses hautes prétentions économiques, il a finalement accepté de baisser sa cache pour jouer en Liga Santander. Ronaldo Nazario a réussi à convaincre Hatem Ben Arfa signer avec lui Real Valladolid, qui a déjà officialisé sa signature.

La déclaration du Real Valladolid sur la signature de Ben Arfa

“Hatem Ben Arfa (Clamart, France, 7-03-1987) est un nouveau joueur du Real Valladolid jusqu’à la fin de cette saison. L’attaquant français a signé son contrat mardi en tant que nouveau joueur de Blanquivioleta et mercredi, il rejoindra le travail sous la direction de Sergio González », a commencé l’équipe de Valladolid.

“Ben Arfa, sans équipe depuis l’été dernier, a mis fin à sa relation avec le Rennes, accumule une trajectoire remarquable dans le paysage du football. Il a été un international absolu quinze fois avec la France et a développé sa carrière dans le pays français et en Angleterre, avec 388 matchs officiels et 73 buts en Lyon, Olympique de Marseille, Newcastle, Ville de Hull, Nice, Paris Saint-Germain et Rennes», A souligné Real Valladolid.

Avant le Real Valladolid, Séville voulait signer Ben Arfa

À l’été 2016, le groupe hispanique était très proche d’obtenir leurs services. Quand le club s’attendait à ce que Ben Arfa débarqué à Séville, il a reçu une offre de dernière minute de PSG Cela lui a fait changer de plan. “Je suis content d’être allé au PSG, car cela m’a beaucoup apporté sur le plan humain, mais, si j’avais l’opportunité de choisir à nouveau, Je ne l’aurais pas fait. J’aurais choisi Séville, car c’était la chose entre les deux. Mais bon, je suis content de l’avoir fait, bref, parce que je n’aurais pas ce que j’ai à l’intérieur aujourd’hui “, a déclaré le Français dans une interview à L’Equipe dont nous avons fait écho dans OKDIARIO.