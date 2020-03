À 19 ans, Zion Williamson est déjà l’un des basketteurs les plus célèbres au monde, mais qu’est-ce qui rend son jeu si dominant et si excitant à regarder? Le Ringer’s J. Kyle Mann décompose ce que nous avons vu jusqu’ici de la sensation de recrue et ce à quoi nous pouvons nous attendre pour son avenir en NBA.