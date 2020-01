Ross Barkley à West Ham licencié, nouveau contrat de Recce James et aperçu de Newcastle

Frank Lampard insiste sur le fait que Ross Barkley ne quittera pas Chelsea ce mois-ci, malgré les rumeurs d’un déménagement à West Ham United.

Les Hammers sont désireux de renforcer leur milieu de terrain dans la fenêtre de transfert et ont déjà vu la cible signalée de Gedson Fernandes se déplacer vers ses rivaux de Londres, Tottenham.

Barkley vient de se débarrasser d’une blessure au pied et a fait son chemin dans la photo de la première équipe de Chelsea, et impressionné par la victoire 3-0 des Blues en Premier League contre Burnley.

. – .

Vendredi, le patron de Chelsea, Frank Lampard, s’est adressé aux médias

Lampard a critiqué le joueur de 26 ans plus tôt cette saison pour son manque de professionnalisme après une dispute avec un chauffeur de taxi à Liverpool, mais il insiste sur le fait que Barkley reste au centre de ses plans pour Stamford Bridge.

Interrogé sur le fait que le milieu de terrain soit lié à un commutateur de West Ham, Lampard a déclaré: «Il n’est pas question ici que Ross Barkley aille quelque part; c’est notre joueur. “

Le patron des Blues a également évoqué les chances du club de rester dans la course aux places pour la Ligue des champions d’ici la fin de la saison.

Chelsea se rendra à Newcastle United à St James’s Park samedi soir, un terrain qui leur a été méchant ces dernières années, mais sachez qu’une autre victoire leur permettra de garder au moins cinq points d’avance sur Manchester United en cinquième.

. ou concédants de licence

Chelsea a fait un travail léger de Burnley la semaine dernière, mais Lampard n’était pas complètement satisfait de la performance de son équipe

Et le buteur record des Blues est déterminé à empêcher la complaisance de s’infiltrer dans son équipe

“Ce sont tous des ifs”, a-t-il dit. “Une partie que nous pouvons contrôler, c’est notre jeu.”

“Nous devons gagner notre match et voir ce qui se passe.”

Lampard a également discuté de divers autres sujets lors de sa conférence de presse, et talkSPORT résume les meilleurs morceaux, ci-dessous…

Frank Lampard ne regarde pas les transferts de janvier malgré la défaite de Chelsea

Sur Olivier Giroud se déplaçant peut-être à l’Inter Milan

«Si tout va bien, cela peut arriver mais ce n’est pas le cas, alors même si ce n’est pas lui, il est notre joueur.

“Et la grande chose à propos d’Oli, c’est qu’il a une grande expérience et un grand professionnalisme, et il n’a été que formidable avec nous.”

.

Olivier Giroud pourrait quitter Chelsea ce mois-ci

Sur le nouveau contrat de 25 millions de livres sterling de Reece James

«Je le note très bien, je le connaissais en tant que jeune joueur de l’académie ici.

«Je l’ai vu prêté l’année dernière, où il s’est très bien débrouillé à Wigan.

«J’ai essayé de l’emmener à Derby, mais il ne pouvait pas venir à la mi-saison. Mais je l’admirais beaucoup. Et puis travailler avec lui, je ressens la même chose, et encore plus maintenant, il a mis le pied dans la première équipe.

«Je pense qu’il y a beaucoup plus à venir de Reece James, un joueur vraiment talentueux.

«Comme beaucoup de jeunes joueurs, il veut apprendre, s’améliorer, s’entraîner et faire les bonnes choses. Et il a ce talent, donc c’est génial pour le club qu’il a signé depuis si longtemps. “

DERNIER

Young quitte Man United, Fernandes dernier, Chelsea exclut le prêt Barkley

rumeurs

L’agent libre de Man United, les favoris de Chelsea pour la signature, les Spurs veulent un as de Man City

affaire conclue

Young devient la dernière star à quitter Man United et à rejoindre l’Inter Milan

INTÉRESSANT

Solskjaer vs Klopp: Pourquoi Man United pourrait suivre le même chemin que Liverpool

Vendredi soir football

Fulham vs Middlesbrough: Commentaire et équipes confirmées

confirmé

Man United prolonge le contrat d’un joueur qui n’a pas joué pour lui cette saison

décision prise

Les Rangers inculpés mais Morelos et Kent échappent à la sanction pour des gestes à Celtic Park

intimidation

Les fans de Liverpool prévoient un accueil hostile pour Man United avec “ pintes et pyros ”

se rallier

“Prenez vos responsabilités et revenez au combat” – Le message de la légende d’Arsenal à Mustafi

DERNIER

Man United news en direct: Fernandes dans l’équipe sportive pour jouer Benfica, nouveau capitaine nommé

Sur les accords de transfert potentiels vers et depuis

«Il n’y a rien d’imminent; il n’y a pas de gens qui attendent dans les coulisses que je ne connais pas, ou vous ne savez pas.

«Il n’y a donc aucune nouvelle sur ce front. Je ne vais pas être gêné par quoi que ce soit qui arrivera bientôt; il n’y a rien.

“Ce qui reste le même, c’est que la fenêtre est ouverte et si nous pouvons faire quelque chose pour nous améliorer, nous essaierons de le faire.

“Nous travaillons là-dessus, mais je suis également très conscient de la façon dont je veux que l’équipe soit et combien nous devons nous concentrer sur notre travail, qui est de gagner des matchs.

“Nous continuerons à travailler et il y aura peut-être des nouvelles. Je ne ferme pas la porte en tant que telle, mais cela doit être vrai, en janvier. “

.