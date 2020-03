Ross Barkley soutient Billy Gilmour pour combler l’écart du milieu de terrain de Chelsea blessé après que Scot ait brillé à Liverpool

Ross Barkley a soutenu Billy Gilmour pour briller et combler l’écart du milieu de terrain blessé de Chelsea dans les semaines à venir.

L’adolescent a réalisé une performance sublime lors de la victoire 2-0 en FA Cup contre Liverpool, champion élu de la Premier League, remportant à juste titre le prix de l’homme du match.

. – .

Gilmour a le combat pour devenir le meilleur au monde dans sa position

Il a épongé en défense, filé des balles tueuses en attaque – et même musclé le milieu de terrain brésilien Fabinho dans une performance virtuose de passage à l’âge adulte.

Mateo Kovacic fait face à une attente nerveuse pour découvrir l’étendue d’une blessure d’Achille, tandis que N’Golo Kante n’a toujours pas de problème d’adducteur et Jorginho manquera le match d’Everton par suspension.

Cela pourrait ouvrir la voie aux débuts de Gilmour en Premier League ce week-end, et Barkley a offert une approbation retentissante de l’ancienne star des Rangers.

choc

Dier retenu par la sécurité après des affrontements avec les fans des Spurs dans la foule

QUE SERA, SERA

Man City et Leicester accèdent aux quarts de finale de la FA Cup – mais les Spurs sortent

instable

Kane envisage la décision de Man United si Tottenham ne parvient pas à atteindre la Ligue des champions

annoncé

Tirage au sort des quarts de finale de la FA Cup alors que les géants de la Premier League découvrent leur sort

DONNEZ-NOUS UN MIN

Jurgen Klopp agacé par les joueurs de Liverpool pour avoir ignoré Takumi Minamino

Maurice à venir

Le Real Madrid prévoit de remplacer Zidane par l’ancien patron des Spurs en été

TOUT SEUL

Leko frappe à Kick It Out et PFA sur le traitement de l’affaire de racisme de Kiko Casilla

meneur de jeu

Comment Rooney a eu un impact positif sur et hors du terrain dans le nouveau rôle de Derby

accorder

Tottenham vs Norwich: coup d’envoi et nouvelles de l’équipe avec des blessures qui entravent les deux parties

Accorder

Sheffield Wednesday v Man City info et nouvelles de l’équipe alors que les visiteurs ciblent la domination de la coupe

Lorsqu’on lui a demandé si Chelsea pouvait faire face à tous ses absents alors que Gilmour était prêt à passer à l’action, Barkley a déclaré après le match: «Oui, parce qu’avec des blessures, tout le monde doit juste être prêt à tenter sa chance.

«Il s’agit d’être prêt à l’entraînement, de mettre les verges supplémentaires et d’être prêt à saisir sa chance.

«Billy était prêt pour sa chance contre Liverpool et il l’a saisie.

«Avec les blessures, cela donne des opportunités aux autres gars et le manager est prêt à les mettre, si vous méritez la chance et que vous jouez bien, vous faites partie de l’équipe.

“Nous travaillons très dur, les joueurs qui disent sont sur le banc, nous faisons du travail supplémentaire tout le temps, donc nous sommes toujours prêts à aider l’équipe quand nous en avons besoin.”

. – .

Barkley a marqué un superbe but en solo alors que Chelsea battait Liverpool

Un souci d’Achille pour Willian pourrait aggraver la liste des blessures des Bleus, qui étaient également déjà sans Callum Hudson-Odoi, Tammy Abraham, Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek et Andreas Christensen mardi.

Barkley a percé une balle pour terminer une contre-attaque éclair pour sceller la belle victoire de Chelsea au cinquième tour à Stamford Bridge, après que Willian ait ouvert le score.

La troisième défaite de Liverpool en quatre matches pourrait déclencher un léger malaise, mais leur avance de 22 points en Premier League laisse toujours un premier titre de haut niveau en 30 ans, une simple formalité.

La star de l’ex-Everton, Barkley, a hâte de faire face à son ancien côté après avoir résolu un problème de pied de longue date plus tôt ce trimestre, mais a pris le temps de souligner encore plus le potentiel brûlant du jeune Gilmour.

. – .

Lampard a un vrai bijou dans ses rangs à Gilmour

“Pour moi, cela ne me surprend pas; Je le vois le faire chaque jour à l’entraînement, il n’a pas un jour où il a du mal », a déclaré Barkley à propos de son coéquipier.

«Pour un jeune garçon, il est vraiment mature avec ses capacités sur le ballon, il prend la bonne décision la plupart du temps. Il est similaire à Jorginho. C’est un joueur de qualité et un bon ajout à l’équipe.

“Il a récemment emménagé avec nous dans le vestiaire de la première équipe et il s’est très bien installé et que cela continue. Il pose toujours aussi des questions, ce qui est le signe d’un joueur qui veut s’améliorer et bien faire pour le club.

«Je l’aime bien et le manager et les entraîneurs l’aiment aussi.»

Tony Cascarino dit que l’adolescent de Chelsea Billy Gilmour lui rappelle la légende de Manchester United Roy Keane

Invité à évaluer ses propres progrès, Barkley a ajouté: «Oui, je me sens bien, toujours positif.

«J’ai lutté avec mon pied pendant un certain temps et depuis que je n’ai plus de douleur, je travaille dur, je m’entraîne bien et je fais ce que je peux dans les jeux, en essayant d’avoir un peu de rythme jeu après match et maintenant je commence à me sentir bien.

«Je me sens bien et je suis prêt à terminer très bien la saison.»

.