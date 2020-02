Ross Blacklock a appris qu’il avait 37 billets de stationnement dans l’interview de NFL Combine

L’un des aspects les plus importants de la NFL Combine est les entretiens avec les équipes. C’est généralement la première opportunité pour les éclaireurs et les directeurs généraux de rencontrer ces prospects, et de nombreuses questions que les équipes posent aux joueurs peuvent être personnelles, drôles ou tout simplement étranges dans l’ensemble.

Jusqu’à présent cette année, la chose la plus drôle à sortir des interviews de moissonneuses-batteuses était avec l’ancien tacle défensif de TCU Ross Blacklock. Lors de son entretien avec les Las Vegas Raiders, ils lui ont posé des questions sur les 37 énormes tickets de stationnement qu’il avait – et Blacklock ne les connaissait même pas!

Ross Blacklock a 21 entretiens officiels. Il a dit qu’il s’était préparé à des questions étranges mais quand il a rencontré Oakland, il a appris quelque chose de nouveau sur lui-même: “Les Raiders m’ont parlé de mes 37 tickets de parking que je ne connaissais pas.”

– Nicki Jhabvala (@NickiJhabvala) 27 février 2020

OK, j’ai quelques questions. Premièrement, comment quelqu’un peut-il même obtenir 37 tickets de stationnement? Je suppose que ces événements se sont produits sur le campus, ce qui, soyons honnêtes, ne signifie pas grand-chose. L’autre chose qui me déroute, c’est comment Blacklock ne les connaissait pas du tout – 37, c’est beaucoup de billets!

Les équipes qui posent des questions étranges ne sont pas quelque chose de nouveau. Dans le passé, on a demandé aux prospects quel type d’animal ils seraient, s’ils préféraient des boxeurs ou des slips, ou même ce qu’ils pouvaient faire avec une brique.

Voici l’ancien joueur de ligne offensive de la NFL, Geoff Schwartz, à propos du processus d’entrevue à la moissonneuse-batteuse:

Ces entretiens vont dans deux directions. Il y a les interviews qui peuvent faire sensation. Des questions inappropriées sont posées. Les équipes rendent les interviews stressantes pour voir comment les joueurs vont gérer cela. J’ai été curieux de ce style d’interviews, alors j’ai interrogé mes coachs à leur sujet. Un entraîneur, qui ne sera pas nommé, m’a dit que son travail essayait de faire pleurer le joueur, cependant possible.

L’autre type d’entrevue est exactement la façon dont vous seriez interviewé pour un emploi régulier. Ils sont cordiaux. Ils vous demandent de dessiner des pièces. Ils montrent des films de votre saison et vous interrogent sur certaines pièces. Chaque équipe utilise ces 15 minutes comme elle le souhaite.

Blacklock, qui s’est déclaré pour le repêchage en tant que redshirt junior, est un espoir potentiel pour le Jour 2 – le faux repêchage de Dan Kadar du début du mois lui a valu le 51e rang des Cowboys. Au moins, nous savons que les Raiders font preuve de diligence raisonnable à son égard, et il semble qu’ils l’auraient peut-être même aidé en le faisant. Espérons que Blacklock reçoive ces billets payés, ou du moins pris en charge, avant le projet d’avril.