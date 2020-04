Rousaud insiste: “Il y a de la corruption au Barça”

Emili Rousaud a répondu à la déclaration officielle du Football Club Barcelona, dans lequel le club présidé par Bartomeu a annoncé qu’il allait engager une action en justice après les accusations de l’ancien vice-président selon lesquelles le conseil d’administration “avait mis de l’argent dans la boîte”.

Rousaud a été franc dans sa réponse: «Ce que j’ai dit est vrai et je peux le prouver », a écrit l’ancien manager de Barcelone dans un communiqué.

Déclaration d’Emili Rousaud

“Dans le seul but de répondre à l’annonce faite par le porte-parole du FC Barcelone concernant le dépôt d’une plainte pénale contre moi pour les déclarations faites concernant l’affaire dite de” Barçagate “, Je veux exprimer ce qui suit:

1- Que l’existence de la CORRUPTION au sein du Club est évidente dans le fait qu’il a déjà été démontré que les contrats entre sociétés liées (l’une basée dans un paradis fiscal qui viole la loi de prévention du blanchiment d’argent) se sont effondrés afin d’éviter les contrôles interne, approbation par le comité des prix (qui assure l’achat aux prix du marché) et le conseil d’administration.

2- Que les déclarations catégoriques que j’ai faites à ce sujet sont absolument vraies et démontrables; les opinions que j’ai exprimées sont absolument fondées. Ce qui me permet d’affirmer que la plainte annoncée n’a aucun fondement.

3- Qu’au moment où j’ai fait part au Club de ces irrégularités mais, malheureusement, elles ont été à l’origine de ma démission, cependant, il ne faut pas sous-estimer que c’est une obligation morale mais aussi légale de signaler publiquement des actions irrégulières qui peuvent constituer crime.

4- Que dans cette situation, je me réserve le droit de mener les actions qui en droit se poursuivent pour la défense de mes intérêts et droits légitimes, notamment en considérant, pour tout ce qui précède, que la plainte annoncée pourrait constituer un délit de fausses accusations et d’un crime d’insultes puisque son véritable objectif ne pouvait être que de tacher mon honneur personnel. Cette affaire est entre les mains de mon avocat, M. Diego Artacho, du cabinet d’avocats DWF-RCD.

5- Que je n’ai jamais remis en question l’honorabilité de notre club bien-aimé et de ses employés, au contraire, je me sens très honoré d’avoir pu servir mon bien-aimé Barça et d’avoir eu l’occasion de rencontrer des personnes qui travaillent dans le club avec une grande qualité professionnelle et humaine.

6- Que mon intention a toujours été d’être cohérente avec ma performance au sein du Conseil depuis le début du mandat, action guidée par la transparence, l’honnêteté et le respect du partenaire, et de ne pas décevoir la confiance que j’accorde au Conseil lors des dernières élections ».