Roy Hodgson jette de l’ombre sur Arsenal et Mikel Arteta après que Crystal Palace ait remporté un match tenace à Selhurst Park

Le manager de Crystal Palace, Roy Hodgson, a jeté de l’ombre sur Arsenal et leur patron Mikel Arteta après que son équipe têtue des Eagles se soit battue pour faire match nul 1-1 avec les Gunners samedi.

Pierre-Emerick Aubameyang a rapidement pris les devants alors que les visiteurs commençaient fortement à Selhurst Park, mais leur luminosité s’est rapidement estompée et Jordan Ayew a ramené Palace à juste titre après la pause.

Jordan Ayew (L) célèbre son égaliseur contre Arsenal

Après Aubameyang a été expulsé pour un tacle d’horreur sur Max Meyer, les deux parties ont eu des chances de gagner le match, avec la tête de James Tomkins dégagée de la ligne et Vicente Guaita produisant un double arrêt pour refuser Nicolas Pepe et Alexandre Lacazette.

En fin de compte, un point semblait un résultat juste et cela signifiait que Crystal Palace restait neuvième dans le tableau, un point au-dessus d’Arsenal au dixième.

Cependant, Arteta n’était pas d’accord et a insisté sur le fait que les Gunners avaient perdu deux points.

Et Hodgson, le plus ancien manager de la Premier League, a répondu en rappelant au plus jeune patron de la haute direction l’argent qu’Arsenal avait payé pour constituer leur équipe et que cela semblait faire peu de différence contre le sien – et avec HUIT du premier XI de Palace également manquant.

Après avoir été informé de la réaction d’Arteta et interrogé sur le maigre score de Palace cette saison – seul Watford a marqué moins de buts cette saison – Hodgson a déclaré à talkSPORT:

«Eh bien, nous ne sommes pas bénis avec autant d’attaquants ou de joueurs qui ont coûté des centaines de millions à Arsenal, nous travaillons avec ce que nous avons.

Les quatre premiers d’Arsenal, Aubameyang, Lacazettte, Pepe et Ozil, ont coûté à Arsenal plus de 200 millions de livres sterling, mais cela n’a pas fait grande différence contre Crystal Palace samedi.

“En conséquence, parfois, nous ne pouvons pas reproduire le même type de qualité d’Aubameyang pour son objectif, mais je pensais qu’aujourd’hui nous avons posé suffisamment de questions à la défense d’Arsenal et nous défendons certainement extrêmement bien.

“Et le fait est que nous sommes sur 29 points de 23 matchs maintenant, ce qui est un retour incroyable, donc je ne vais pas être celui qui se plaint que nous ne marquons pas assez de buts, je suis plus intéressé par la façon dont de nombreux points que nous obtenons.

«Obtenir 29 points en 23 matchs est un retour remarquable, en particulier sans huit joueurs réguliers de la première équipe.

“Je voudrais voir combien d’autres équipes pourraient perdre huit partants pour leur première équipe et encore obtenir des résultats contre Arsenal.”

