Roy of the Rovers est l’une des figures les plus durables du football, dont la technique a même été examinée par le manager vainqueur de la Coupe du monde d’Angleterre, Sir Alf Ramsey.

Quel que soit le sport, cela a beaucoup changé le jeu et ici, talkportport.com examine chaque semaine les hommes et les femmes pionniers. Ils n’ont même pas besoin d’être réels, comme l’a prouvé un héros de bande dessinée …

«Real Roy of the Rovers». C’est une expression courante dans le football et tout cela grâce à un seul homme – Roy Race.

Roy Race avait une fusée d’un coup sur lui et il était un héros à partir du moment où il est apparu dans des bandes dessinées

Le héros était peut-être un héros de bande dessinée, mais Race a fait des vagues dans le football et a eu un effet durable sur le jeu.

Il est probablement le personnage le plus durable à apparaître dans une bande dessinée britannique – une autobiographie de sa vie et de sa carrière a même été publiée.

Et ce n’était pas seulement l’imagination des enfants qu’il atteignait. Même les célèbres doubles gagnants des Spurs étaient fans.

L’illustrateur Trevillion, qui a donné la vie à Roy entre 1963 et 1965, a déclaré au Guardian: “J’étais un jour au terrain d’entraînement de Tottenham et Danny Blanchflower a dit à Bill Nicholson alors que Cliff Jones passait devant trois joueurs:” Il pense qu’il est le Roy des Rovers. “

“Je ne pouvais pas le croire. Puis on m’a dit que les enfants écrivaient pour l’autographe de Roy. “

Après ses débuts dans Tiger, Roy of the Rovers s’est avéré si populaire qu’il a finalement reçu sa propre bande dessinée

Il n’y a jamais eu d’obscurité au milieu de la table pour les Melchester Rovers – ils étaient soit en train de conquérir l’Europe soit de lutter contre la relégation

Le manager de l’Angleterre, vainqueur de la Coupe du monde, Sir Alf Ramsey, était un lecteur et a donné à Trevillion des commentaires constructifs sur le positionnement.

“C’était toujours le même argument, Alf m’appelait toujours et me disait:” Il est dans la mauvaise position, il se penche trop en arrière et le ballon serait passé par-dessus la barre. “C’est Alf qui disait toujours:” Sortez et regardez Bobby Charlton. »

La légende de Manchester United, Charlton, a même repris la responsabilité de “l’écriture” en 1960 et une caricature de lui tapotant figurait sur la couverture de Tiger, la bande dessinée qui était la maison de Race jusqu’en 1976, qui a fait beaucoup de publicité.

Créée par un homme appelé Frank Pepper, Race a fait ses débuts en 1954 et s’est fait connaître dans le monde entier sous le nom de Roy of the Rovers.

Il est finalement devenu un «vrai» personnage qui s’est marié, a vieilli et a eu des enfants, des histoires qui ont fait la une

“Nous avons décidé de montrer un garçon ordinaire, avec talent, avec qui le lecteur s’identifiera”, a-t-il expliqué dans le livre, Football’s Comic Book Heroes.

La course était un joueur de réserve des Melchester Rovers, premier équipier, capitaine, joueur / manager puis manager. Il a joué pour l’Angleterre, a dirigé les Trois Lions et les a gérés.

En ce qui concerne les trophées, il est inégalé – 10 titres de champion, 11 FA Cups, trois Coupes d’Europe et 481 buts marqués en 38 ans de carrière.

C’est avant même de penser aux nombreuses tentatives d’enlèvement ou à la tentative d’assassinat ratée en 1981, alors qu’il était également chez Melchester Rovers lorsque huit coéquipiers ont été tués par des terroristes dans Basran fictif.

Une autobiographie de sa vie a même été publiée où il a évoqué sa vie en grandissant et sa vie très mouvementée où il a fait l’objet d’une tentative d’assassinat et de nombreux complots d’enlèvement

Ses tirs étaient si précis – 481 buts se souviennent – qu’il a déjoué un escroc qui tentait d’échapper à la police. En traversant le but, le méchant a pris l’un des Rockets de Roy en face pour refuser Roy, mais aider les meilleurs de Melchester.

La course a finalement obtenu sa propre bande dessinée en 1976 et sa carrière mouvementée a pris fin quand il a perdu son pied dans un accident d’hélicoptère en 1993, ce qui a marqué la fin de la bande dessinée hebdomadaire.

Son héritage, cependant, a survécu à travers son fils, Rocky et des écoliers à travers le pays.

