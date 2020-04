Roy Williams dit que Jordan a exécuté un tiret de 4,38 sur 40 verges

Michael Jordan est l’un des plus grands athlètes que nous ayons jamais vus ramasser une balle de quelque sorte que ce soit. Mais nous le savions tous.

Ce n’est pas ce qui fait de MJ une légende. C’est la mythologie qui fait tout ça. Certaines histoires sont réelles, d’autres non. Mais il y en a tellement que vous vous retrouvez finalement comme … “ils ne peuvent pas tous être faux, non?”

C’est là que tombe cette dernière histoire de l’entraîneur-chef de la Caroline du Nord, Roy Williams. Dans The Herd, lundi, Williams a affirmé que Jordan avait exécuté un tiret de 4,38 sur 40 verges une fois lors d’un entraînement par équipe lorsque Williams était entraîneur adjoint sous Dean Smith en 1982.

Williams a déclaré que trois entraîneurs suivaient le temps de Jordan avec des chronomètres. Un a obtenu 4,39 et deux ont obtenu 4,38. Il raconte le reste à 5 h 00 de la vidéo.

«Alors j’ai attendu, j’ai dit‘ Michael, nous avons raté ton départ. Nous avons fait une erreur ici. J’ai besoin que tu le refasses. “Il a dit:” Oh, trop vite pour toi, hein? ”

Fam. Roy Williams essaie de nous dire que Jordan aurait été plus rapide que tous les athlètes de la NFL sauf quatre cette année. Pensez-y. C’est presque comme si la seule chose dans laquelle il n’était pas bon était le baseball. Oh, et diriger les sorciers. Mais cela ne compte pas. Personne n’a jamais été bon dans ce domaine.

Maintenant, il y a une grosse mise en garde ici. Ils ont suivi la Jordanie avec des chronomètres et il y a une énorme marge d’erreur avec ceux-ci. Cela doit être pris en compte ici.

Mais, honnêtement, il n’est pas surprenant d’entendre cela du tout. Larry Bird n’a pas appelé cet homme Dieu pour rien. La légende de la Jordanie continue de grandir.

.