Rubén Pérez demande aux fans de Leganés de ne pas demander à Guerrero

L’attaquant, à qui de nombreux adeptes de la boîte pepinero ne pardonnent pas qu’en son temps il a quitté l’équipe de Madrid pour atterrir dans le Olympiacos, est revenu au club de Butarque sur le marché d’hiver. Précisément à Butarque, et devant la Société réelle, Miguel Ángel Guerrero pourrait être aligné par le Leganés. Interrogé par cette possibilité, Rubén Pérez Il a demandé aux fans de soutenir Toledo.

“Je veux que les gens soutiennent Guerrero et tout le monde. Qu’ils apprécient qu’il ait également fait un effort pour venir ici. Il a quitté Lega pour une équipe de champions…. nous devons comprendre. Tu ne peux rien affronter. Si Guerrero est sifflé, toute l’équipe est sifflée. En tant que capitaine des Leganés, je demande de la compréhension envers lui. S’ils sifflent Guerre, ils sifflent tous les Leganes », a expliqué le milieu de terrain.

Selon Rubén Pérez, Guerrero a rejeté de meilleures offres de retour à Leganés

“Concernant le marché des transferts, nous sommes très satisfaits de la façon dont l’équipe a été renforcée, avec des personnes expérimentées. Guerrero est l’un des cas que je suis heureux d’avoir à nouveau ici. J’apprécie beaucoup sa décision, car il avait de meilleures options et voulait venir nous aider », a ajouté Rubén Pérez.

La déclaration de Leganés sur le retour de Miguel Ángel Guerrero

“Le Leganés et l’Olympiacos ont accepté de transférer jusqu’à la fin de la saison de l’attaquant Miguel Angel Guerrero Martínde 29 ans d’âge. L’attaquant de Tolède portera de nouveau la chemise de concombre après l’avoir fait lors de deux campagnes entre 2016 et 2018 », a commencé l’équipe de Madrid.

«Après avoir fait ses débuts dans le football professionnel avec Albacete Football et militaire pendant cinq saisons dans le Véritable sport, Guerrero est arrivé à Leganés à l’été 2016. Avec la chemise de concombre, il a disputé 55 matches officiels en deux saisons, marquant neuf buts et distribuant quatre passes décisives », a déclaré l’équipe de Madrid.

«À l’été 2018, il est devenu membre du Olympiacos, avec lequel il a joué la dernière saison et demie. Lors de sa première campagne en Grèce, Guerrero a joué 35 matchs et marqué dix buts entre la Ligue, la Coupe et la Ligue Europa. Dans ce cours, il avait participé à 27 rencontres avec l’équipe du Pirée, dont les six en phase de groupes de la Ligue des champions, avec six buts à ce jour. L’attaquant rejoindra immédiatement les ordres de Javier Aguirre, portera le numéro 9 et sera présenté la semaine prochaine », a conclu le Leganés.