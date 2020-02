Rubi: “Barcelone a posé des questions sur Loren mais continuera au Betis”

L’entraîneur de l’équipe Verdiblanco a reconnu que l’équipe catalane s’était intéressée à l’attaquant. Cependant, Rubis a veillé à ce que Loren Morón continuera dans le Betis, donc sa signature pour le Barcelone Il est jeté.

“Loren va terminer la campagne avec Betis, nous sommes convaincus. Les informations dont je dispose sont les mêmes et c’est ce que nous voulons tous. Demandez ont demandé mais je vous dis que l’opération ne se fera pas à 99%. Parce que nous ne voulons pas qu’il parte et qu’ils envisagent d’autres choses. Nous ne pourrions en signer un autre que si la clause du joueur est payée, soit 50 millions“, A déclaré l’entraîneur de l’équipe Verdiblanco lors de la conférence de presse avant le match qui fera face à son équipe avec le Leganés à Bustarque.

Quique Setién voulait emmener Loren Morón à Barcelone

Comme nous l’avons connu dans OKDIARIO, à la demande de Quique Setién, qui était déjà d’accord avec lui au Betis, Barcelone a sondé Loren en remplacement des blessés J’ai tremblé. Bien que l’équipe andalouse soit disposée à négocier en dessous de sa clause de résiliation, la Barcelone Je voulais seulement mettre un certain nombre de entre 15 et 18 millions Pour l’attaquant. Cela a conduit à l’échec des négociations depuis la Betis Je m’attendais à 30 Avec son transfert. Barcelone envisage déjà d’autres options et tout semble indiquer qu’elle paiera la clause d’Ángel Rodríguez à Getafe, qui est de 10 millions d’euros, dès que la Liga lui donne la permission de signer.