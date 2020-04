Rubiales propose qu’il n’y ait pas de baisse à partir du 2e B

Le président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, propose un “mécanisme express” pour terminer la saison dans les catégories non professionnelles. Ainsi, s’il était approuvé, à partir de la seconde B, le nombre de promotions prévues serait garanti et il n’y aurait aucune diminution. Outre la troisième division, la mesure affecterait les compétitions nationales de football féminin, de futsal et de jeunesse.

Rubiales a envoyé hier une lettre aux présidents de territoire après une réunion au siège du Conseil supérieur des sports, dans laquelle il a expliqué la nécessité d’un cadre juridique, social et économique de sécurité pour protéger les clubs et leurs athlètes.

La proposition de Rubiales prévoit un mécanisme de promotion express à travers un système de play-off à parti unique, de préférence avec un système de concentration, pour garantir le nombre de promotions prévues. “Dans cette situation exceptionnelle”, explique la note fédérative, “il n’y aurait pas de baisse cette saison. En ce sens, les mécanismes appropriés seraient mis en place pour augmenter le nombre d’équipes par groupe ou la création de nouveaux groupes d’une validité maximale de trois ou quatre saisons. “

Rubiales, inculpé.Luis Rubiales et le secrétaire général de la Fédération espagnole, Andreu Camps, devront témoigner le 21 mai devant le juge pour répondre d’un délit présumé de falsification d’un document public. Selon des informations du journal ABC, le 10 juin 2019, l’assemblée de la Fédération espagnole a approuvé la modification de ses statuts pour introduire 19 membres supplémentaires à l’assemblée, qui doit avoir l’approbation du Tribunal administratif des sports (TAD) et le comité exécutif du Conseil supérieur du sport. Après plusieurs démentis du CSD, le conseil d’administration de la Fédération a renoncé à la réforme.

