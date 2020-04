Rudy Gobert dénonce les menaces de mort après son bilan positif pour le coronavirus

Rudy gobert Il a été le premier joueur de la NBA à tester positif pour le coronavirus. La ligue nord-américaine a été rapidement suspendue et plus tard, il y a eu plus d’infection, dont son partenaire Donovan Mitchell, qui aux États-Unis assure qu’il ne parle même pas au centre français pour toute cette affaire. L’affaire du Français a été entourée de controverse sur une plaisanterie malheureuse ce qu’il a fait alors que la pandémie n’avait pas encore progressé jusque-là.

Mais ce fut une journée difficile pour le joueur français, qui dans une interview pour ESPN a dénoncé avoir reçu des menaces de mort après avoir appris son positif pour Covid-19. Heureusement, les eaux se sont calmées, également avec son partenaire Donovan Mitchell: «Il est vrai que nous n’avons pas parlé pendant un certain temps après cela, mais nous en avons parlé il y a quelques jours. Nous sommes tous les deux prêts à aller là-bas et essayer de remporter un championnat pour cette équipe. »

Il a été fortement critiqué

Rudy Gobert a été fortement critiqué car il a plaisanté de très mauvais goût avec les mesures préventives en conférence de presse après le dernier crash. À la fin des questions, il a joué tous les microphones en plaisantant sur la situation du coronavirus, alors qu’il ne connaissait toujours pas sa situation. Puis il s’est repenti, a demandé pardon et a même fait don d’un demi-million d’euros pour lutter contre le coronavirus.

Pendant ce temps, la NBA continue de travailler pour tenter de reprendre la saison. Sans date de retour, un plan de 25 jours est préparé de revenir à la compétition puisqu’ils reçoivent l’agrément des autorités sanitaires des États-Unis, pays particulièrement touché par la pandémie.