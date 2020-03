Rudy Gobert dit qu’il a perdu le sens de l’odorat et du goût dans la mise à jour du coronavirus

Il a fallu le test positif de Rudy Gobert pour le COVID-19, la maladie causée par le coronavirus, pour déclencher une grande partie de l’action que nous avons vue se produire dans le monde du sport.

La NBA a suspendu sa saison, suivie par la LNH, la MLS et la MLB. La NCAA a complètement annulé March Madness.

Pourtant, Gobert a fait face à de nombreuses critiques sur la façon dont il s’est comporté dans les jours précédant son diagnostic. Il a touché en plaisantant des enregistreurs et des téléphones après une conférence de presse pour faire la lumière sur l’épidémie de coronavirus et s’est révélé positif deux jours plus tard – ce qu’il a présenté ses excuses dans sa première mise à jour de santé.

Maintenant que Gobert approche la barre des deux semaines depuis qu’il a été testé positif pour le coronavirus, il s’est tourné vers Twitter pour proposer une autre mise à jour. Et il subit un effet secondaire qui n’a pas été largement associé à COVID-19.

Gobert a tweeté dimanche qu’il avait perdu son odorat et son goût en luttant contre le virus. Il a demandé si d’autres avaient vécu la même chose.

Selon un rapport du New York Times, des experts médicaux britanniques ont identifié l’anosmie (la perte de la capacité de sentir) et l’ageusie (le goût) comme signes possibles du coronavirus – même en l’absence d’autres symptômes tels que fièvre, toux ou essoufflement. expérimenté.

Gobert semble faire partie des personnes qui éprouvent ces symptômes.

