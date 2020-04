Rudy Gobert et Donovan Mitchell ne sont pas en bons termes après avoir attrapé un coronavirus

Les Utah Jazz sont en clair de Covid-19 pour l’instant, avec ses deux superstars précédemment infectées, Rudy Gobert et Donovan Mitchell, testées négatives pour le virus le 27 mars. Mais les deux meilleurs joueurs de l’équipe ne sont toujours pas sur le même page.

Il y a de l’animosité entre Gobert, le «patient zéro» de la NBA, et Mitchell, qui a été testé positif quelques heures après son coéquipier malgré l’absence de symptômes du virus. Malgré les efforts de l’équipe pour réparer la relation entre ses deux meilleurs joueurs, Mitchell a hésité à pardonner à Gobert, selon The Athletic. “Il ne semble pas récupérable”, a déclaré une source.

Gobert a tristement joué avec les protocoles de prévention Covid-19 de la NBA, touchant les micros des médias de la NBA qui ont été mandatés pour se tenir à six pieds des joueurs. Gobert était imprudent, semble-t-il, et cela pourrait briser une équipe de jazz compétitive.

Que s’est-il passé et qu’est-ce qui peut changer?

Rudy Gobert n’a pas pris Covid-19 au sérieux

Le Jazz a été la première grande équipe professionnelle du sport américain à enregistrer un test Covid-19 positif le 11 mars, provoquant la fermeture de la NBA et d’autres ligues sportives. Cela s’est produit malgré les tentatives de l’entraîneur-chef de Jazz Quinn Snyder d’atténuation et de conférences.

Per The Athletic, Snyder, qui est de l’État de Washington, l’un des premiers hotspots Covid-19 du pays, a partagé ses craintes du virus avec l’équipe début mars. Il a demandé au formateur Eric Waters d’organiser une réunion formelle. Un PowerPoint et des brochures ont été distribués. Les désinfectants pour les mains Purell étaient dans le casier de chacun avant les matchs sur la route, des lingettes ont été utilisées pour désinfecter les téléphones et les joueurs ont été invités à ne pas signer d’autographes. Le 9 mars, l’équipe a même rencontré un médecin de l’Université de l’Utah.

Pourtant, le jour où l’équipe a rencontré un médecin, Gobert a touché les microphones multimédias dans une mauvaise passe. Adrian Wojnarowski d’ESPN a rapporté que “les joueurs de jazz ont dit en privé que Rudy Gobert avait été négligent dans le vestiaire en touchant d’autres joueurs et leurs affaires.” Ce n’est un secret pour personne que Gobert a ignoré plusieurs signes avant-coureurs. C’est pourquoi Mitchell est si fou.

Bien sûr, c’est peut-être Mitchell qui a infecté Gobert, ou peut-être qu’ils ont tous deux été infectés séparément. Nous ne le saurons jamais. Mais il est clair que l’un des deux ne prenait pas le virus au sérieux.

Le 12 mars, Gobert s’est excusé sur Instagram:

Que se passe-t-il entre Rudy Gobert et Donovan Mitchell?

Mitchell n’a rien abordé publiquement depuis le 16 mars, lors d’une apparition avec Robin Roberts sur Good Morning America, où il a en quelque sorte esquivé la question de savoir s’il avait parlé à Gobert.

«Pour être honnête avec toi, Robin, il a fallu du temps pour se rafraîchir. J’ai lu ce qu’il a dit et j’ai entendu ce qu’il a dit. Je suis content qu’il aille bien. Je suis content de bien me porter. Je suis vraiment très heureux d’être honnête, Robin, que je déteste dire que nous sommes deux, mais au moins ce n’était pas toute la fête. À la fin de la journée, ni lui ni moi n’avons d’enfants à la maison. Je sais que j’ai des coéquipiers et du personnel qui ont des enfants à la maison. Je suis content que nous ayons pu le contenir autant que possible. “

Selon The Athletic, “The Jazz a déjà commencé à travailler sur la relation Mitchell-Gobert, mais Mitchell reste réticent à réparer ce qui aurait pu être brisé.”

Et le reste de l’équipe?

Dans l’histoire de The Athletic, son coéquipier de jazz Joe Ingles a déclaré: «Je suis convaincu que notre équipe ira parfaitement bien. J’ai entendu la réponse de Donovan (sur GMA), ou quoi que ce soit, à cette question, et une partie de cela est sur Donovan et Rudy pour déterminer s’il est frustré par lui ou quoi que ce soit. Mais je n’ai aucun doute quand nous reprendrons l’entraînement, ou quand notre saison recommencera, notre équipe sera ce que nous avons été et ce que nous sommes. … Je suis convaincu que notre équipe ira parfaitement bien. La chimie ira bien. “

Vendredi, Ingles a utilisé un commentaire Twitter sur la querelle de l’équipe avec Gobert pour faire une blague sur le chef de Gobert:

Est-ce que Gobert et Mitchell se querelleront vraiment assez longtemps pour que l’un d’entre eux soit échangé?

Il y a beaucoup de temps entre maintenant et le retour plein d’espoir de la saison 2019-20. Il y a encore plus longtemps si cette saison est annulée. Avec le temps, cela peut être corrigé. L’avenir du Jazz peut en dépendre, car la franchise est en passe de devenir un concurrent de championnat avec Mitchell et Gobert ensemble.

L’Utah devra cependant faire attention. Mitchell et Gobert pourraient tous deux devoir un maximum d’argent en 2021. Pour l’instant, les transactions NBA sont en suspens de toute façon, donc le Jazz ne peut rien faire d’autre que d’essayer de réparer l’amitié du duo.

Ce n’est peut-être pas une tâche facile, mais c’est celle qui attirera l’attention de la ligue une fois que la planète sera revenue à un état plus proche de la normalité.