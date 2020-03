Rudy Gobert fait don d’un demi-million de dollars aux personnes touchées par le coronavirus

Rudy gobert, dont le positif pour le coronavirus a provoqué la suspension de la NBA, a décidé de faire un don de plus d’un demi-million de dollars pour contribuer au fonds d’aide aux employés du pavillon de son équipe et à aider les services sociaux à lutter contre COVID-19.

Le French Utah Jazz Center, qui était totalement irresponsable avant de savoir qu’il était infecté, Il semble vouloir compenser son erreur.

«Je Je suis enthousiasmé par les efforts et les soins inlassables des gens dans le monde entier à ceux touchés par COVID-19, en particulier dans mes propres communautés en Utah et en France, en plus de mon appréciation et de mon attention pour l’état de l’Oklahoma là-bas, et bien sûr, et ma famille Utah Jazz », a expliqué Gobert.

«Je sais qu’il existe d’innombrables façons dont les gens ont été touchés. Ces dons sont un petit échantillon qui reflète ma gratitude et mon soutien à toutes les personnes concernées et Ce sont les premières des nombreuses mesures que je vais prendre pour essayer de faire quelque chose de positif. alors que je continue à en apprendre davantage sur COVID-19 et à éduquer les autres. Merci beaucoup », a-t-il conclu.

Ainsi, il fournira 200 000 $ aux travailleurs à temps partiel du stade local de jazz d’Utah qui ne peuvent pas travailler en raison du report des matchs de la NBA et d’autres événements de divertissement.

De plus, l’international français versera 100 000 $ de plus pour aider les familles touchées par la pandémie en Utah et à Oklahoma City, et 100 000 € au système de santé français.