Rudy Gobert fait le point sur le coronavirus et offre des conseils aux fans

La NBA a suspendu sa saison la semaine dernière lorsque le centre de jazz Rudy Gobert s’est révélé positif pour le coronavirus. Dans les quelques jours qui ont suivi le diagnostic de Gobert, Donovan Mitchell et Christian Wood ont également été testés positifs pour le virus.

Gobert, en particulier, a été examiné de près après l’annonce de son diagnostic parce qu’il a touché en plaisantant des microphones et des enregistreurs après une conférence de presse pour faire la lumière sur la pandémie de coronavirus. Lorsqu’il a finalement été testé positif pour COVID-19 quelques jours plus tard, cela a servi de réveil à Gobert sur la gravité de ses actions. Il s’est excusé et s’est engagé à donner de l’argent pour soutenir les travailleurs de l’aréna.

Dimanche, Gobert a publié une vidéo sur Twitter pour faire le point sur sa santé. Il a également exhorté les fans à prendre au sérieux les avertissements concernant les coronavirus – plus sérieusement que lui.

Gobert a déclaré:

“Quoi de neuf tout le monde? C’est Rudy Gobert. Je voulais juste vous donner une mise à jour. Je vais commencer par dire merci à toutes les personnes qui ont apporté leur soutien et pour toute cette énergie positive. Cela signifie vraiment beaucoup. Quant à moi, je me sens un peu mieux chaque jour. Merci aux professionnels de la santé de l’Utah et d’Oklahoma City et à toutes les personnes formidables qui m’entourent. Comme vous le savez peut-être déjà, je voulais juste vous rappeler de vous laver régulièrement les mains avec du savon et de l’eau. Essayez d’éviter de toucher votre visage, votre nez, vos yeux et bien sûr, évitez tout contact inutile avec les gens. Il s’agit de vous protéger et de protéger les gens autour de vous. Je souhaite que j’aurais pris cette chose plus au sérieux, et j’espère que tout le monde le fera parce que nous pouvons le faire ensemble. Faites attention et restez en sécurité.

Espérons que les autres pourront s’abstenir de diffamer Gobert et, au lieu de cela, utiliser son expérience comme motivation pour prendre les précautions nécessaires en ce qui concerne le coronavirus. Cela pourrait sauver des vies.

