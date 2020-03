Rudy Gobert s’ouvre sur le diagnostic de coronavirus et s’excuse pour son comportement

La NBA a suspendu la saison indéfiniment après avoir appris que le centre de jazz d’Utah Rudy Gobert avait été testé positif pour le coronavirus mercredi. Jeudi dernier, le coéquipier de Jazz de Gobert, Donovan Mitchell, a également été testé positif pour le coronavirus.

Alors que le monde du sport réagissait rapidement aux nouvelles, les fans se sont retournés vers le comportement de Gobert lors d’une rencontre avec les médias le 9 mars. La NBA avait institué une interdiction des vestiaires sur les médias et restreint la distance que les journalistes pouvaient tenir autour des joueurs.

Dans une tentative de faire la lumière sur la question, Gobert a mis un point d’honneur à toucher chaque microphone, téléphone et enregistreur sur la table alors qu’il terminait sa conférence de presse… pour tomber avec un coronavirus quelques jours plus tard.

Jeudi, Gobert est allé sur Instagram et a présenté des excuses pour le comportement tout en fournissant une mise à jour sur sa santé.

Il a écrit:

Je tiens à remercier tout le monde pour l’effusion de préoccupation et de soutien au cours des dernières 24 heures. J’ai vécu tellement d’émotions depuis que j’ai appris mon diagnostic… surtout de la peur, de l’anxiété et de l’embarras.

La première chose et la plus importante, c’est que je voudrais m’excuser publiquement auprès des personnes que j’ai pu mettre en danger. À l’époque, je ne savais même pas que j’étais infecté. J’étais insouciant et ne fais aucune excuse. J’espère que mon histoire sert d’avertissement et amène tout le monde à prendre cela au sérieux. Je ferai tout ce que je peux pour soutenir l’utilisation de mon expérience comme moyen d’éduquer les autres et de prévenir la propagation de ce virus.

Je suis sous grand soin et je vais complètement récupérer. Merci encore pour tout votre soutien. J’encourage tout le monde à prendre toutes les mesures nécessaires pour rester en sécurité et en bonne santé. L’amour.

Évidemment, Gobert n’agissait pas par méchanceté quand il touchait les microphones, mais cela a définitivement servi de réveil au monde du sport quant à la gravité de cette pandémie.

En réponse au diagnostic de Gobert, les ligues du monde entier ont suspendu leurs saisons. La NCAA a également annulé le tournoi NCAA.

.