Ruggeri a suggéré à Riquelme quoi faire lorsque Maradona retourne au tribunal de Boca

Le «Cabezón» était bouleversé par la direction de Boca et a suggéré que Diego Maradona soit reçu avec les honneurs. Qu’attendez-vous de Riquelme? “Il doit être transporté et accompagné”, a-t-il dit.

«Je pense qu’ici, Riquelme doit attraper le drapeau et l’attendre sur le terrain. Il doit prendre et accompagner, au-delà du président et du vice. Pourquoi est-ce compliqué? Si Riquelme n’était pas un ami de Bochini et a surpris ce qu’il a fait. Tu ne les as pas surpris? Qu’est-ce que cela a à voir avec un problème personnel, ils ne parlent pas, cela doit être au-dessus. N’est-ce pas que Boca est avant tout? Si Riquelme est grand et intelligent, il l’attend sur le terrain, le serre dans ses bras, l’accompagne et se rend au box. »

Dans Fox Sports, Oscar Ruggeri Je étais en colère avec l’idée que Diego Maradona n’est pas reçu avec les honneurs à la dernière date. Bien sûr, le «Ten» arrivera en tant que technicien de gymnastique pour affronter le club dont il est fan.

«Riquelme est un leader maintenant, il n’est ni manager ni assistant technique, rien. Quelle est l’importance de la confrontation, savez-vous combien de fois nous nous battons tous, puis nous nous voyons et nous nous embrassons? Pas besoin de sortir ensemble car après la fin du match et chacun a sa vie, ses amis et sa famille. Mais si Riquelme est grand, cela le rendra encore plus grand. Je l’attends sur le terrain, je lui donne la chemise avec son nom et je vais dans la loge », a expliqué l’ancien défenseur.

À son tour, le champion du monde a ajouté: “Nous allons grandir. Vous pouvez voter pour l’un et ne pas être d’accord avec l’autre mais allez-y, donnez-le. Arrêtez de baiser avec ça, nous sommes en retard.” Comme cela n’a pas voté pour moi moi, dehors. Punis “, on ne grandit plus comme des gens, comme des citoyens comme ça. Quelle fièvre tu me fais attraper. Ils font leur propre drapeau et ces clubs, si gros, sont avant tout. Ça va arriver, les joueurs, tout le monde. Simplifiez les choses: Maradona s’en va, rendez-lui un bon hommage. Si les gens vont l’applaudir ou pensent-ils qu’ils vont siffler parce qu’il était avec Angelici? Non, ils le nommeront et ils chanteront son nom, comme il correspond. »