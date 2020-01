David Shoemaker et «Heel Producer» Jim Cunningham répondent à vos questions Twitter sur le Royal Rumble (02:00), y compris Keith Lee allant de la tête aux pieds avec Brock Lesnar (11:30), le retour d’Edge et une énorme pop (17:45 ), le MVP du match Rumble féminin (29:00), l’avenir du Fiend (43:30), les prochains adversaires AEW de Jéricho (01:08:00), et plus encore!

Souscrire: Podcasts Apple / Art19 / Stitcher / RSS