Ruptures et mariages de «célibataires», ainsi que la rupture des «règles de Vanderpump» S8E7

Photo de Jeff Kravitz / FilmMagic pour iHeartMedia

Juliet Litman aborde quelques nouvelles de Bachelor de cette semaine, y compris les supposés noces de Dean et Caelynn, la “ séparation consciente ” de Chris et Krystal et l’ex-Merissa Pence de Pilot Pete, qui a fait une apparition dans l’épisode de cette semaine (1:15). Ensuite, Juliette et David Jacoby décomposent S8E7 des règles de Vanderpump, y compris Lance Bass le pasteur, Brittany la bridezilla, Stassi et le chef Beau-Yardee, et plus encore (9:25).

