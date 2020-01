Russell Westbrook a cessé de tirer 3s et les Rockets ne pourraient pas être plus heureux

Russell Westbrook est une étoile. C’est une surprise qui est vraisemblablement basée plus sur le comptage des statistiques et son CV au Temple de la renommée que tout impact actuel sur la victoire. Mais indépendamment du fait que Westbrook méritait l’honneur (Devin Booker a été volé), sa récente pièce mérite un examen plus approfondi.

Au cours des deux dernières semaines, Westbrook a apparemment découvert l’équilibre parfait entre la retenue et l’intrépidité. Cela compte bien plus que n’importe quel hochement de tête d’étoiles. Mais avant de jeter un œil au récent tronçon de Westbrook, voici quelques mises en garde:

Les Houston Rockets ont la 19e meilleure attaque de la ligue avec Westbrook sur le terrain, et égalisent les Dallas Mavericks pour la première place quand il ne l’est pas; dans le demi-terrain, Houston est n ° 1 en efficacité offensive lorsque Westbrook est à terre. (Cela inclut la deuxième nuit consécutive, dont il n’a pas encore participé à une.) Avec Westbrook dans le jeu, Houston se classe toujours juste en dehors du top 10 ici. Assez bien, mais pas en «première place».

Westbrook est 405e en véritable plus-moins défensif. Il joue aussi souvent qu’il regarde le ballon, ne revient pas toujours en transition, et ses moyens chaotiques ont tendance à se répandre dans des opportunités de plancher ouvert pour l’autre équipe – que ce soit sur un lay-up sauvage qui génère instantanément un 5 contre 4 , un tir de saut à déclenchement rapide auquel ses coéquipiers ne s’attendaient pas, ou une passe directement entre les mains d’un adversaire. Tous les problèmes défensifs de Houston ne concernent pas Westbrook – ils sont en fait meilleurs à cet égard avec lui sur le terrain – mais les mauvaises habitudes de toute une carrière ne sont allées nulle part. C’est décevant, même si personne ne s’attendait à ce qu’il change.

Après 11 saisons, Westbrook a quitté l’Oklahoma City Thunder en tirant à 30,8% derrière la ligne des trois points. À l’heure actuelle, il est tombé à 23,5%, la deuxième marque la plus basse de sa carrière et la troisième pire de l’histoire de la NBA par tout joueur qui a grimpé au moins 170 trois.

C’est ce dernier point qui est la plus grande préoccupation, avec Westbrook prenant cinq coups à chaque match qui avait une faible chance d’entrer. Mais au cours des six derniers matchs, quelque chose de monumental a eu lieu: Westbrook a cessé de les tirer. Cela a commencé le 18 janvier dans une défaite télévisée à l’échelle nationale contre les Lakers de Los Angeles, lorsque Westbrook a marqué 35 points et a réalisé 65,2% de ses tirs, mais est également allé 0 pour 0 au-delà de l’arc.

Il a suivi cela en marquant 32 points sur 66,7% de tirs dans une défaite étroite contre son ancienne équipe. Ce sont les trois seuls qu’il a tentés:

Les deux prochains matchs de Houston ont été des victoires contre les Denver Nuggets et les Timberwolves du Minnesota. En eux, Westbrook a récolté en moyenne 36,5 points, 11 rebonds et neuf passes décisives, tout en effectuant 51,9% de ses tirs. Aucun n’était trois balles. Bien sûr, il s’agit d’un petit échantillon. C’est aussi un comportement presque sans précédent. À l’approche des deux dernières semaines, Westbrook n’avait pas disputé deux matchs de suite sans en mettre au moins un trois depuis la pause des étoiles de la NBA en 2011.

Contre les Portland Trail Blazers mercredi soir, trois des 29 tirs de Westbrook étaient trois. Dans le premier, il était grand ouvert dans le coin, le deuxième est arrivé juste avant un buzzer de fin de quart, et le troisième était en fin de match avec Houston à deux chiffres.

C’est une évolution en arrière qui est loin d’être nuisible. Oui, les trois sont objectivement bons. Mais cela ne signifie pas que tout le monde doit leur tirer dessus. Parfois, l’arc peut faire plus de dégâts que de bien à un joueur individuel, et dans une ligue de plus en plus homogène, des personnages comme Westbrook peuvent profiter de la ligne des trois points sans lancer leurs propres tentatives.

Plus tôt cette année, j’ai écrit un article sur l’évolution de Westbrook dans un nouveau système, comment il changeait l’identité de Houston et, surtout, pourquoi sa prise de décision serait l’une des variables les plus importantes de la saison. Ce n’était pas un appel pour lui d’éliminer certains regards de son répertoire, mais pour que les Rockets atteignent leur plein potentiel, il doit reconnaître ses propres défauts, faire confiance à ses coéquipiers et savoir quand il convient de tirer, de passer ou de conduire. Les derniers jeux indiquent qu’il pourrait le comprendre.

Le tableau des tirs de Westbrook des cinq derniers matchs n’est pas parfait…

… mais tant qu’elles sont accompagnées d’acrobaties propulsives qui défient tout ce que nous savons sur le duel du corps humain contre la gravité, les Rockets ne se plaindront pas. Lorsque la peinture est ouverte, il y plonge. Lorsque les défenseurs l’ignorent sur le périmètre, il lance des lancers dans cet espace ouvert soit sur une coupe au bon moment, soit à l’instant où un coéquipier lui passe le ballon.

On ne peut pas se contenter de ce que la défense veut qu’il fasse, et toute alternative allait toujours être une cheville carrée dans un trou rond. Westbrook tire 29,9% lorsqu’il est grand ouvert au-delà de l’arc cette saison – AKA 101e sur 104 joueurs qui ont pris au moins 80 de ces tirs. Mais il est aussi quelqu’un qui, il y a seulement trois saisons, a lancé cinq tractions par trois tous les soirs, et quand ils sont arrivés après sept dribbles ou plus, un incroyable 38,4% est entré. Dans son esprit, le coup suivant est toujours en cours. quoi que ce soit d’autre serait de tomber dans une capitulation psychologique dont peu de joueurs sont revenus.

Westbrook a réussi à maintenir sa confiance incroyablement élevée tout en acceptant ses propres limites. Ce n’est pas facile, et comme il a cessé de tirer trois, tout le reste de son jeu a décollé. La saison régulière n’est pas les séries éliminatoires, où l’espacement est encore plus important, mais en ce moment, il ressemble à son seul MVP d’une manière qui ne vire pas dans la voie de James Harden. Les deux trouvent continuellement de nouvelles façons de tirer parti de l’intelligence, de la vision et de l’attention défensive que chacun mérite. Voici les Rockets à leur meilleur:

Selon une source de l’équipe, personne dans l’organisation n’a dit à Westbrook d’arrêter de tirer par trois, et l’équipe s’attend à ce que sa période d’ajustement se poursuive à mesure que nous approfondissons la saison.

Lors d’un récent match, Westbrook a décrit la tendance avec une vive conscience de soi qui sous-tend le type de croissance individuelle dont Houston est désespéré, déclarant aux journalistes: «Je ne prenais que les photos que je voulais. C’est moi qui mûris dans ce jeu et qui détermine mes taches et tire le ballon quand je suis prêt. “

Il s’auto-expérimente, apprenant toujours comment il peut maximiser les sections de son jeu qui restent spectaculaires tout en éteignant celles qui sont préjudiciables à l’ensemble. Cette saison, il enregistre en moyenne plus de tirs à deux points par match que jamais auparavant, et son pourcentage sur ces tirs n’a jamais été aussi élevé. C’est bien, mais cela ne le rend pas parfait. Il y a encore trop de longues paires, certaines venant à des endroits où la défense a empilé la peinture pour emporter un lecteur. Il peut toujours passer plus.

Le pourcentage de trois points compte, mais beaucoup moins si les Rockets sont à l’aise de laisser Westbrook diriger le spectacle alors que Harden (et toute sa gravité) traînent sur le périmètre – coupant dans l’espace, déformant la défense de manière à souffler la poussière d’une zone offensive Le personnel d’entraîneurs de Houston n’a pas encore exploré. Donner un coup de coude à quelqu’un qui est si dévastateur avec le ballon retentit, mais les équipes de basket-ball sont plus difficiles à arrêter lorsque plus d’un joueur est au centre du plan de match nocturne. C’est juste un fait.

Les pièces complémentaires de Houston peuvent toutes tirer, et la plupart savent comment mettre la balle sur le pont pour jouer. Le retour d’Eric Gordon ajoute une autre dimension à leur attaque et donne à Westbrook encore plus d’options sur les disques qui laissent des traces de dérapage dans son sillage. Les Rockets ne peuvent finalement aller aussi loin que Harden les prend, mais la concentration soudaine de Westbrook sur les parties de basket-ball dans lesquelles il est toujours extrêmement bon pourrait élever les Rockets dans un niveau de calibre de championnat que certains (c’est-à-dire moi) s’attendaient à ce qu’ils soient avant la saison a commencé. Janvier a été un mois difficile pour l’équipe, mais ils ont brillé avec Westbrook sur le terrain sans Harden pour la toute première fois. Dans l’ensemble comme une autre raison d’être optimiste quant à l’avenir à court terme de Houston, il détient le deuxième meilleur différentiel de points de la NBA contre les équipes défensives parmi les 10 premières.

Westbrook est une étoile de réputation, mais si sa fierté dépasse ce récent passage d’humilité dans les séries éliminatoires, tout ne servira à rien, et Houston peut oublier d’atteindre l’un des objectifs qu’il essaie d’atteindre.