Russell Westbrook ne se soucie pas des critiques ou des compliments

Russell Westbrook est l’un des joueurs les plus excentriques de la NBA, et il a toujours été ainsi tout au long de sa carrière. Ja Morant respecte vraiment cela – beaucoup. Westbrook est l’un de ses joueurs préférés et il est assez évident à quel point son jeu a influencé Morant.

Morant nous en a parlé un peu hier soir après la défaite des Grizzlies 140-112 contre les Rockets de Westbrook. Interrogé à son sujet après le match, la recrue des Grizzlies a déclaré qu’il avait l’impression que Westbrook était “très irrespectueux” en NBA et que “les gens tiennent son jeu pour acquis”, selon ESPN.

Maintenant, Westbrook a été interrogé sur les commentaires élogieux de Morant peu de temps après. Et ce que vous PENSEZ suivre, c’est que Westbrook dirait quelque chose comme “Oh, mec, oui. Bravo à la recrue. “

NAN. ABSOLUMENT PAS.

De la manière la plus imaginable de Russell Westbrook, il nous a dit qu’il ne se soucie absolument pas de ce que Morant ou quelqu’un d’autre pense de la façon dont il joue, même s’ils l’admirent.

«Je me fiche de ce que personne d’autre ne pense de mon jeu… J’apprécie les gars comme et les autres, mais tant que je vais bien et satisfait de ce que j’apporte à la table, je vais continuer à casser le cul de tout le monde . “

MOT, Russ. Mot. C’est comme ça que vous faites un compliment. Ce mec est fou – dans le bon sens, cependant.

La première question que j’avais après avoir lu ceci était “Fam, pourquoi Russ est-il comme ça?” Mais j’ai réalisé qu’il était comme ça parce que ça le faisait faire ça.

Et si c’est ainsi que Westbrook le fait? Pour l’amour de tout ce qui est bon, Russell Westbrook, ne change jamais.

#LetWestbrookBeWestbrook.

