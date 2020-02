Russell Westbrook se plie – et la NBA se brise

Pendant plus d’une décennie, Russell Westbrook a fait sa vie de basket-ball en faisant plus ou moins les mêmes choses plus ou moins de la même manière. Avant les jeux, il complète un ensemble élaboré de rituels jusqu’à un bâillement synchronisé. Pendant eux, il attaque avec un tel abandon qu’il conduit directement à travers la plupart des adversaires et toutes les voix de la raison. Après les victoires et les défaites, Westbrook explique souvent le résultat comme une question d’exécution – de son équipe faisant ce qu’elle a toujours fait, ou échoué.

Une preuve de carrière suggérerait que Westbrook pourrait ne pas trouver l’adaptation si utile; une partie de ce qui a fait de lui un MVP était la façon dont il a relevé les défis avec défi, insistant sur ses méthodes jusqu’à ce qu’elles avancent. Puis quelque chose a changé. La première était évidente: après une course de 11 ans avec le Thunder, Westbrook a été échangé à une équipe des Rockets où, simplement en raison de la présence de James Harden, quelque chose devait donner. Puis, après un début de saison inégal, Westbrook s’est engagé à régler le plus délibérément sa carrière. Tout son profil de tir a changé. Les trois points que Houston avait encouragé Westbrook à prendre ont été, pendant une période, complètement coupés de son alimentation. Au cours d’une séquence de cinq matchs en janvier, Westbrook n’a tenté que deux totaux de 3, avec une moyenne de 34,4 points par match. (Au cours de ces cinq mêmes matchs, à titre de comparaison, le garde des Rockets, Eric Gordon, a tenté 48 tirs depuis l’arc.) Le maigre jeu de Westbrook s’est déplacé vers l’intérieur et vers ce qu’il fait de mieux.

Lorsque Houston a acquis Westbrook, l’entraîneur des Rockets, Mike D’Antoni, n’a vu que deux résultats possibles pour son nouveau meneur. Soit Westbrook, jamais le tireur à 3 points disposé (souvent trop disposé), frapperait plus de ces tirs dans la liberté de l’infraction, soit il ne le ferait pas, mais l’espacement impeccable autour de lui lui permettrait d’accéder facilement à la jante . Ce dernier s’est avéré vrai. Au milieu de l’une des pires saisons de tir à longue distance de sa carrière (ce qui en dit long pour un joueur qui n’a réalisé que 30% de sa carrière en 3), Westbrook a doublé les angles de conduite, ce qui le rendrait plus cohérent. présence pour les Rockets. Selon D’Antoni, Westbrook n’a jamais été explicitement invité à s’ajuster de cette manière, ni à prendre moins de 3. “Je devais faire ce que je devais faire pour l’aider autant que je le pouvais”, a déclaré D’Antoni, “mais c’est lui”.

Une partie de l’ajustement de Westbrook est venue du fait de commencer des possessions physiquement plus près du panier, transformant les disques en courtes rafales. Une fois qu’il a commencé à attraper le ballon autour de la ligne des lancers francs (plutôt que sur le périmètre), Westbrook – qui, à 31 ans, peut encore attaquer à des vitesses synaptiques – a à peine quitté les défenses avec le temps de s’inscrire et de répondre. “Nous n’avons personne comme lui dans la ligue”, a déclaré D’Antoni au début du mois. “Il est tout seul dans cette catégorie.” Pendant la transition, Westbrook dépassera les adversaires brouilleurs à toute vitesse. Même lorsqu’il commence à posséder des possessions en demi-terrain au-delà de l’arc, Westbrook comprend maintenant mieux comment utiliser la voie dégagée à son avantage, bégayant son chemin devant un défenseur abandonné en route vers la jante. Il n’est pas toujours facile pour un meneur d’étoiles de trouver l’équilibre aux côtés d’un créateur aussi dominant que Harden. Le but de Houston pour Westbrook – comme pour Chris Paul – était de lui donner la place nécessaire pour trouver sa propre voie.

“Je pense qu’il l’a trouvé”, a déclaré D’Antoni.

Westbrook a marqué au moins 20 points en 28 matchs consécutifs, la plus longue séquence active de la ligue. La plus longue séquence inactive de cette année appartient à Harden, qui a maintenu ce niveau de score pendant 34 matchs d’affilée plus tôt cette saison, jusqu’à ce que le Thunder le retienne à 17. C’était comme si un bâton était passé en décembre – pas dans certains grand geste qui ferait de cette équipe de Westbrook, mais dans une mesure pratique pour faire des Rockets une meilleure équipe pour eux deux. Houston n’ira nulle part dans les séries éliminatoires si Westbrook n’est pas une menace qui modifie la série. Grâce à son ajustement, il est bien parti. Westbrook a fait plus de courses vers le panier et a marqué plus de points dans la peinture que tout autre joueur de la ligue depuis le 1er janvier, recadrant ses contributions de manière radicale.

Distribution de plans changeants de Russell Westbrook

Période de temps



% FGA dans la zone réglementée



FG% dans la zone réglementée













Période de temps



% FGA dans la zone réglementée



FG% dans la zone réglementée















Avant le 1er janvier



40,90%



57,70%











Après le 1er janvier



52,00%



63,40%

















Données des statistiques avancées de la NBA

Cette version de Westbrook est une parfaite réalisation de la vision de D’Antoni. Maintenant qu’il comprend ce que l’offensive de Houston va permettre, Westbrook atteint la jante et termine avec plus de succès. Les Rockets sont obsédés par l’espacement – à tel point qu’ils ont troqué leur centre de départ et un choix de première ronde pour un plancher qui s’étend vers l’avant, s’engageant ainsi à une vie sous-dimensionnée. C’est un gambit, mais ce qui rend le risque intéressant, c’est la façon dont il amplifie les deux étoiles de Houston. L’évolution de Westbrook a presque servi de preuve de concept. S’il ferait la plupart de son travail à l’intérieur, il était logique d’effacer une partie du trafic de son trajet. Remplacer Clint Capela par Robert Covington a accompli cela, tout en empêchant les défenses de rivaliser avec Houston – et Westbrook en particulier – de manière conventionnelle.

“Avant, [defenses] venaient de laisser le grand homme juste au bord de la jante “, a déclaré D’Antoni. «Maintenant, ils ont du mal à le faire. C’est donc très différent. Ils doublent l’équipe James, mais quand ils forment une double équipe maintenant, Russell a un parcours libre jusqu’au panier. » Les changements apportés par Westbrook à son approche ont été catalysés dans cet élan. Sa force se déplaçant vers la jante imite celle des bigs les plus athlétiques du jeu, comme un Zion Williamson amusant. Sans autre option pour conserver la forme de base de leur défense, certains adversaires commencent également à traiter Westbrook comme un gros. Les Jazz ont joué les Rockets à deux reprises depuis qu’ils ont échangé pour Covington, et à chaque fois ont assigné le centre Rudy Gobert – le joueur défensif régnant de l’année – pour garder Westbrook en reculant et en protégeant la jante. Au cours de ces deux matchs, Westbrook a marqué 73 points sur 32 tirs sur 59 (54%).

“Je ne sais pas si ça marche”, a déclaré Westbrook en gloussant après une victoire contre le Jazz samedi, s’étouffant presque avec un morceau de pop-corn. «Je peux obtenir ce que je veux. Je peux obtenir tout ce que je veux. Accédez au panier, tirez, conduisez et donnez un coup de pied. Le rythme et la vitesse sont quelque chose que vous ne pouvez pas rechercher. Vous pouvez rechercher des mouvements, vous pouvez rechercher tout cela. Mais vous ne pouvez pas rechercher la vitesse. ” Westbrook haussa les épaules. Les entraîneurs de la ligue font peut-être déjà de même. Si un adversaire veut garder ses gros par terre, il devra les laisser dehors dans le froid pour garder un tireur de coin comme P.J.Tucker, loin de la jante, ou les jeter au feu contre Westbrook. Et comme Gobert l’a découvert ce week-end, garder Westbrook n’est jamais aussi simple que de garder Westbrook. Le contenir requiert un ensemble de compétences, et contenir Harden un tout autre. Cela donne à l’offensive de Houston des points d’intersection intéressants; si Westbrook fixait un écran pour Harden, Gobert est quasiment obligé de changer, ce qui l’obligerait à défendre le tireur de stepback le plus meurtrier de la ligue. Ce qui rend les Rockets particulièrement dangereux dans cet alignement, c’est la fréquence à laquelle ils forcent les joueurs adverses à faire des choses qu’ils ne feraient pas normalement. Les joueurs qui sont hors de leur élément sont frustrés. Ils se fatiguent. Ils commencent à perdre confiance dans les stratagèmes et dans les coéquipiers qui ne pouvaient pas les protéger. Reculer de Westbrook est l’une de ces idées qui sonnent bien en théorie, mais se révèle assez différente quand il vous crie au visage après l’un des meilleurs dunks de la saison:

Malgré tout le succès dans la peinture, le jeu de milieu de gamme de Westbrook était en fait crucial pour tirer le meilleur parti de Gobert, et ce n’est pas comme si le tir à longue distance pouvait être complètement coupé de son jeu. Depuis son jeûne de cinq matchs, Westbrook a commencé à prendre quelques 3 selon les circonstances. Il s’agit plus de modération que d’évitement absolu, d’autant plus que ces ajustements sont dictés par la sensation. D’Antoni et son équipe déconcertent toujours toutes les nouvelles gammes et configurations pour trouver ce qui fonctionne le mieux, et réorganisent les pièces autour de Westbrook, en particulier. Harden, en tant que meilleur joueur d’isolement de la ligue, est quelque peu immuable. Westbrook ne l’est pas; Westbrook est un peu plus tributaire de l’espace et des plans pour arriver constamment là où il doit aller. Il est clair maintenant que Houston peut le gérer. L’efficacité était autrefois le grand fossé entre Westbrook et Harden, puis duel des candidats MVP sur des équipes rivales. Pourtant, au cours de cette année civile, le véritable tir de Westbrook (57,3%) est juste en deçà de son colistier (58,3%) et juste à côté de LeBron James (58,0%). C’est un nouveau jour. Non seulement Westbrook n’a jamais été aussi efficace pendant une saison complète, mais avant le 1er janvier, son vrai tir (50,6%) était plus conforme à celui de Kevin Knox (50,7%) et de Darius Garland (50,1%) que ses superstars contemporains.

Avec cette poussée, il y a maintenant une chance extérieure que Harden (35,2) et Westbrook (27,2) pourraient devenir juste la deuxième paire de coéquipiers de l’histoire avec une moyenne de 30 points chacun. Ce que Westbrook apporte à la table au-delà de cela, c’est la complexité – pas seulement les saveurs les plus grandes et les plus fortes, mais un soupçon de sauce de poisson dans un plat où vous ne vous y attendriez pas. Les adversaires doivent désormais peser plus attentivement chaque affectation et rotation défensive. Chaque erreur et chaque hésitation tombent en cascade; même les équipes qui peuvent s’effondrer sur Westbrook et Harden risquent d’abandonner les essais à cible à leurs coéquipiers. Certains matchs pour Houston dépendront toujours de savoir si Danuel House ou Austin Rivers ont réussi leurs tirs ouverts une nuit donnée, sans mentionner si les Rockets se défendent et rebondissent assez bien à plus long terme. Les résultats varieront. Toute infraction construite autour du tir à longue distance devra faire face à cela, et les Rockets ont depuis longtemps fait la paix.

Ce qui compte, c’est que les Rockets sont désormais un adversaire plus exigeant des meilleures équipes de basket-ball. Il n’y a aucun moyen de les jouer sans jouer en quelque sorte à leurs conditions, ce qui en soi témoigne du chemin parcouru par Westbrook. Qui nous sommes, en tant que personnes, est toujours lié à un sentiment d’appartenance. Il y a eu des années à Oklahoma City où le Thunder aurait été mieux servi par leur meneur de jeu s’installant un peu moins, ou compromettant un peu plus. Têtu, Westbrook a continué, prenant toutes les photos improbables qu’il voulait. Cela faisait partie du modèle qu’il s’était créé. C’était là où il habitait. Une partie de cette inflexibilité demeure, mais Westbrook a finalement choisi de réduire une partie vide de son jeu, en se réorientant plutôt vers ce dont les Rockets avaient besoin. La preuve d’un réel changement est là, dans une véritable démonstration de retenue.

