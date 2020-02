Russell Wilson a montré une coiffure audacieuse et Internet était impitoyable

Russell Wilson s’est présenté au défilé de mode Tom Ford avec une nouvelle coupe de cheveux. Les cheveux du quart-arrière des Seattle Seahawks sont plus longs qu’ils ne l’ont jamais été depuis qu’il est entré dans l’œil du public, et ses fans ne semblaient pas aimer le nouveau look.

Pour ma part, je respecte son audace. Il est Russell Wilson – il peut faire ce qu’il veut, donc il fait ce qu’il veut (avec ses cheveux). Et franchement, même si c’est très différent, il peut réussir. C’est la semaine de la mode. C’est le moment idéal pour expérimenter votre look et devenir bizarre. Avec un peu de chance, les ennemis ne le font pas tomber.

Voici un aperçu de sa coiffure aux côtés de Ciara, qui est magnifique.

Internet a répondu par des brûlures malades. Bien que j’apprécie les cheveux de Wilson, je ne peux pas m’empêcher d’apprécier la comédie qui a suivi en tant que produit des cheveux. Voici un aperçu de ce que les gens disaient sur Twitter (Les mèmes de cheveux de Russell Wilson sont un excellent Internet).

