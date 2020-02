Russell Wilson répond à la décision des Seahawks de Greg Olsen

Russell Wilson a répondu à la décision des Seahawks de Greg Olsen mardi après-midi.

Cette semaine, Olsen a accepté de signer un accord d’un an avec Seattle. Le vétéran a pris des rendez-vous avec les Seahawks, les Buffalo Bills et les Washington Redskins, mais finalement, il avait l’impression que Seattle lui offrait la meilleure opportunité.

Bien que l’agence libre ne commence pas officiellement avant un autre mois, l’homme de 34 ans s’est retrouvé à la recherche d’une nouvelle maison après que les Carolina Panthers lui aient remis ses documents de marche.

À l’origine, Carolina maintenait que sa rupture avec Olsen était mutuelle – mais il a reconnu plus tard que ce n’était pas entièrement vrai.

“Je leur ai toujours dit que s’ils voulaient me ramener, je serais évidemment revenu”, a déclaré Olsen il y a quelques semaines.

«La« séparation mutuelle »aurait peut-être été un peu exagérée. En réalité, ils ne me ramèneraient pas à mon contrat actuel, à mon âge et à la direction de l’équipe.

«Je l’ai compris, mais je n’ai pas forcé ma sortie d’ici. Je leur ai dit que si vous voulez que je revienne et que j’ai une place sur cette liste en juillet, alors c’est une toute autre histoire. “

C’était une version des événements très différente de celle décrite sur sa page Twitter le jour où il a annoncé que lui et les Panthers allaient chacun de leur côté.

«J’ai eu l’occasion de m’asseoir avec (le directeur général) Marty Hurney et d’avoir une grande conversation concernant mon avenir avec l’organisation», écrivait-il à l’époque.

“L’équipe et moi sommes sur la même longueur d’onde qu’il vaut mieux aller dans des directions différentes pour l’instant”, a poursuivi Olsen.

«Sur le terrain, je chérirai toujours les neuf saisons que nous avons partagées ensemble. Les victoires, les pertes, debout au milieu de terrain tenant le trophée Halas en tant que champions NFC.

“La réalité d’aller au Super Bowl était au-delà des mots, tout comme la déception de ne pas avoir réussi.”

En fin de compte, la décision des Panthers était autant financière que toute autre chose. Le contrat d’Olsen a forcé l’équipe à faire face à un coup de 11,6 millions de dollars contre le plafond. Il fallait faire quelque chose à ce sujet, d’une manière ou d’une autre.

Maintenant, Olsen aura l’occasion de repartir à neuf avec Seattle, qui a montré beaucoup d’intérêt à l’acquérir dès qu’il est devenu disponible.

Selon l’initié ESPN NFL Adam Schefter, l’accord d’Olsen est pour un an et 7 millions de dollars. De ce montant, 5,5 millions de dollars sont garantis.

Maintenant, Wilson obtiendra la fin qu’il a demandée sur les réseaux sociaux.

Cela a bien vieilli .. https://t.co/hHIB4vDuln

– Russell Wilson (@DangeRussWilson) 18 février 2020

Peu de temps après la signature de l’accord, Wilson est retourné sur Twitter pour donner suite au message qu’il avait écrit à l’origine au sujet de vouloir Olsen.

“Cela a bien vieilli”, a-t-il déclaré.

La saison dernière, Olsen a enregistré 597 verges et deux scores en 52 prises en 14 sorties. Une partie de la raison de cette diminution des totaux était la blessure de Cam Newton, ce qui a bouleversé la situation offensive des Panthers.

Maintenant qu’Olsen peut faire équipe avec sans doute le meilleur quart-arrière de la NFL en ce moment, il sera intéressant de voir s’il peut revenir à la forme qui a fait de lui le meilleur fin serré de l’histoire des Panthers.

Olsen se trouve actuellement à la cinquième place de tous les temps dans les virages serrés en ce qui concerne les réceptions avec 718 et le métrage avec 8 444. De plus, il est également le leader absolu de la franchise de la Caroline en ce qui concerne les verges de réception, les réceptions et les matchs de réception de 100 verges.

Au cours de ses six premières années avec les Panthers, Olsen a enregistré trois campagnes distinctes de plus de 1000 verges.

Les Seahawks avaient désespérément besoin d’un soutien offensif pour Wilson. Maintenant, ils l’ont sous la forme d’une extrémité étanche éprouvée et éprouvée au combat.

