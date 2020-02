Ryan Blaney dit qu’il rejoue l’épave de Ryan Newman

Dans les jours qui ont suivi la fin du Daytona 500 en 2020, alors que Ryan Newman était dans une épave horrible et emmené à l’hôpital, Ryan Blaney a “ rejoué les événements en tête en tête ” et réfléchi à ce qu’il aurait pu “ faire différemment depuis. “

Dans ses premiers commentaires sur l’accident depuis qu’il a immédiatement parlé aux journalistes après la course, le pilote Ford n ​​° 12 a déclaré sur Twitter que lui et Newman avaient parlé mercredi soir – Newman a été libéré de l’hôpital plus tôt dans la journée – de ce qui s’était passé. Blaney a ajouté que le sens de l’humour de Newman était toujours intact et «m’a fait sourire».

Dans le dernier tour du Daytona 500, retardé par la pluie lundi, Newman, Blaney et l’éventuel vainqueur de Daytona 500 Denny Hamlin se battaient pour la victoire. Comme Blaney l’a expliqué plus tard, s’il ne pouvait pas gagner la course, il a dit qu’il voulait qu’un autre pilote Ford, Newman, l’emporte sur Hamlin dans une Toyota. Alors que Newman avait la tête la première fois sur le front du Daytona International Speedway, Blaney a essayé de lui donner un coup de pouce.

Au lieu de cela, cependant, Blaney a déclaré que sa Ford n ​​° 12 et sa Ford n ​​° 6 “venaient juste de bloquer les pare-chocs et de se retourner” Newman, qui a ensuite heurté le mur avant d’être percuté par Corey LaJoie. Newman a décollé et sa voiture a atterri à l’envers et a glissé hors de la piste avec des étincelles et des flammes qui en sortaient.

Il a été emmené dans un hôpital voisin dans un «état grave» lundi soir et a été libéré, miraculeusement, moins de 48 heures plus tard.

Dans un article sur Twitter jeudi soir, Blaney a également abordé l’accident et sa brève conversation avec Newman.

Blaney a écrit:

«Je ne pense pas que vous verrez jamais quelqu’un d’aussi dur que Ryan Newman, le voir sortir de l’hôpital avec ses filles m’a fait pleurer. J’ai eu la chance de lui parler hier soir brièvement de ce qui s’est passé lundi, c’était juste bon d’entendre sa voix pour être honnête. Son humour Ryan Newman était en général et m’a fait sourire. La reprise qu’il a opérée ces derniers jours a été remarquable. J’ai hâte de le voir bientôt pour en parler davantage.

Nous sommes tous des concurrents qui courent pour des victoires chaque week-end, mais en même temps, nous formons une grande famille et vous ne voulez jamais que votre famille se blesse. Je rejoue sans cesse les événements dans ma tête sur ce que j’aurais pu faire différemment depuis. J’ai beaucoup de chance d’avoir une grande famille, des amis, une équipe et des fans incroyables qui m’ont aidé cette semaine. Je ne peux pas remercier assez tout le monde pour ça.

J’ai hâte de voir le Rocketman Ryan Newman de retour sur la piste de course aussi dur que jamais. “

Lorsque Blaney s’est entretenu avec des journalistes lundi sur la route des stands après la course, il était clairement bouleversé et secoué par ce qui venait de se passer. Il a déclaré à plusieurs reprises que faire tourner Newman n’était «absolument pas intentionnel».

Plus tôt dans le dernier tour, Blaney a donné à Newman une énorme poussée devant Hamlin, et lorsque Blaney a ensuite tenté de dépasser Newman pour la tête à la toute fin, Newman l’a bloqué avec succès. Blaney a dit que c’est quand il a essayé de pousser une Ford pour gagner la Toyota de Hamlin:

«Je m’engageais juste à le pousser vers la victoire une fois qu’il avait bloqué plusieurs fois, c’était un peu battu. J’espère juste que Ryan va bien. Ça craint de perdre une course, mais on ne veut jamais voir quelqu’un se blesser. »

Bien que l’on ne sache pas combien de temps Newman sera hors de la voiture, il n’est évidemment pas en course ce week-end au Las Vegas Motor Speedway. Ross Chastain remplace Newman dans la Ford n ​​° 6 pour la course de dimanche.

