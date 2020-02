Ryan Giggs explique comment Bruno Fernandes pourrait être une responsabilité pour Manchester United

Ryan Giggs pense que Bruno Fernandes pourrait être un handicap jouant dans une position de milieu de terrain plus profonde pour Manchester United.

L’international portugais a fait ses débuts avec les Red Devils lors du match nul samedi avec les Wolves après avoir signé un contrat de 47 millions de livres avec le Sporting Lisbon.

Bruno Fernandes espère aider Man United à se hisser parmi les quatre premiers

Fernandes, un milieu de terrain offensif par trait, a été déployé dans un rôle plus profond en seconde période à Old Trafford.

Bien qu’il montre des aperçus de sa qualité dans une position inconnue, la légende de United Giggs veut voir Fernandes faire des ravages dans le dernier tiers du terrain.

Il a déclaré à Premier League Productions: «Il y avait des aperçus de la qualité qu’il possède.

«Je pense qu’il pourrait avoir besoin d’un peu de travail pour déterminer quelle est sa meilleure position.

Ryan Giggs, qui gère le Pays de Galles, a remporté 13 titres de Premier League avec Manchester United

«Le dos au but, je ne pense pas que ce soit sa position. Quand il est un peu plus profond, défensivement, il peut être un peu un handicap. Il est vraiment entre les deux.

“C’est là que vous voulez le voir, en venant au bal [in the final third].

«Mais vous voyez aussi quand il est un peu plus profond qu’il peut pulvériser les passes, il a la vision de jouer ensuite ces passes. Mais alors vous avez besoin des courses. “

Fernandes a tenté cinq tirs depuis l’extérieur de la surface, le gardien des Wolves Rui Patricio effectuant deux arrêts de routine.

Diogo Dalot, qui a raté une occasion en or de mettre United en tête tardivement, est convaincu que son compatriote prospérera en Angleterre.

Il a déclaré: «Les joueurs savaient que Bruno était un très bon joueur, bien sûr.

«C’est différent de le voir à l’étranger puis de le voir à l’entraînement tous les jours. Il va nous apporter beaucoup.

«Je le connaissais et je pense qu’il va être un très bon joueur pour nous et il va nous aider à bâtir cette équipe.

«C’est un joueur expérimenté. Il a joué à l’étranger pendant de nombreuses années et vous saviez qu’il pouvait venir ici et faire un excellent travail.

“Pour moi, ce n’était pas une surprise et je pense qu’il va nous en montrer beaucoup plus qu’il l’a fait aujourd’hui, mais ce fut un début fantastique pour lui.”

.