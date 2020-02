Ryan Newman et Corey LaJoie ont eu quelques rires après la sortie de l’hôpital

Le pilote NASCAR Cory LaJoie ne savait même pas qui il avait frappé quand il a percuté Ryan Newman à la fin du dernier tour du Daytona 500 2020.

Et, comme tant d’autres personnes sur la piste, il n’a pas réalisé la gravité de la situation de Newman jusqu’à ce qu’il soit évalué et libéré du centre de soins intérieur. Il était tout simplement excité à l’idée de terminer huitième de la plus grande course de NASCAR parce que ce n’était que son troisième top 10.

Mais après avoir été autorisé par le centre de soins, LaJoie a dit qu’il avait appris la gravité de l’épave de Newman.

“Mon estomac est tombé et je pensais que j’allais vomir”, a déclaré LaJoie à SiriusXM NASCAR Radio jeudi.

En course pour la victoire dans le dernier tour, Newman et sa Ford n ​​° 6 étaient devant avec Ryan Blaney dans la Ford n ​​° 12 derrière lui. Blaney a déclaré que leurs pare-chocs se sont «mal branchés» et que la voiture de Newman a tourné et a heurté le mur avant que la Ford no 32 de LaJoie n’entre en collision avec lui. LaJoie a dit que “c’était le coup le plus dur que j’ai eu”.

La voiture de Newman a volé dans les airs avant d’atterrir à l’envers et de glisser hors de la piste. Il a été emmené dans un hôpital voisin et était dans “un état grave” lundi soir, mais ses blessures ne mettaient pas sa vie en danger, selon son équipe, Roush Fenway Racing.

Et miraculeusement, Newman a été libéré de l’hôpital mercredi après-midi, pas même 48 heures après l’épave.

LaJoie a dit que ce fut une «semaine très émouvante» pour lui, Blaney et, bien sûr, Newman. “Il semble que nous nous en sortions tous les trois bien dans les circonstances”, a-t-il déclaré.

Il a également mentionné que lui et Newman avaient envoyé un texto mercredi soir et expliqué que Newman était toujours en Floride chez un autre pilote NASCAR (et