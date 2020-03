Ryan Newman ne veut pas prendre sa retraite après le crash du Daytona 500

Le pilote de NASCAR Ryan Newman n’a pas d’horaire pour reprendre la course, probablement parce qu’il se remet toujours de la blessure à la tête qu’il a subie lors d’un terrible accident lors du dernier tour du Daytona 500 2020 le mois dernier.

Mais il a dit qu’il avait hâte de remonter dans la voiture “dès que possible”.

Pour la première fois depuis l’accident du dernier tour – lorsque sa voiture a tourné, heurté le mur, a été heurtée par une autre voiture, s’est envolée, a atterri à l’envers et a glissé sur la piste de Daytona International Speedway – Newman était sur la piste de course le week-end dernier à Phoenix Raceway. Il a brièvement parlé aux journalistes alors qu’il traversait le garage vendredi et a déclaré: “après avoir regardé ma voiture, c’est un miracle” d’être en vie. Il a également déclaré qu’il n’avait pas de calendrier pour son retour.

Mercredi, lors de sa première entrevue assis depuis l’épave, Craig Melvin du TODAY Show a demandé au pilote de 42 ans pourquoi il ne l’appellerait pas simplement une carrière avec près de deux décennies dans la NASCAR Cup Series et après avoir «triché». mort “et survivre à l’accident.

Et Newman a répondu avec une blague. Il a dit:

“Oh j’adore ça. Je veux dire, parce que je n’ai que 42 ans, non? Non, vraiment, j’adore ça. Ça a été un peu pénible de sortir de la voiture de course et de ne pas faire ce que j’ai fait pendant tant d’années. J’ai commencé à courir quand j’avais quatre ans, quatre ans et demi, donc c’est juste comme ça que je suis. “

Il a également plaisanté en disant qu’il s’agissait de son «entretien que j’aurais dû gagner» parce qu’il dirigeait le Daytona 500 juste avant le crash.

Immédiatement après l’épave, une ambulance l’a emmené de la piste vers un hôpital voisin et, dans une déclaration de son équipe, Roush Fenway Racing, il a été décrit comme étant «dans un état grave» avec des blessures non mortelles.

Il a été, étonnamment, sorti de l’hôpital moins de 48 heures plus tard. Il n’a cassé aucun os ni subi de dommages aux organes internes. Mais dans un communiqué qu’il a publié il y a plus de deux semaines, il a déclaré qu’il était traité pour une blessure à la tête, et les médecins sont satisfaits de ses progrès.

Sur le TODAY Show, il a décrit sa blessure à la tête comme un «cerveau meurtri». Il a également dit qu’il avait été «mis KO», ajoutant: «Il y a eu un moment où je ne me souviens pas d’une partie de la course.»

Newman a dévoilé mercredi sa réaction à l’accident et a plaisanté sur ce que ses filles ressentent à ce sujet. Il a dit qu’il leur avait dit: «Papa va bien.»

Il a dit:

«C’est émotionnel, sans aucun doute, et je pense au fait que j’étais si proche mais vraiment à la fin, je suis vraiment humilié par l’opportunité de vivre, de continuer ma vie, d’être béni par tant de prières de personnes, de être assis ici et j’espère en faire quelque chose. Profitez de la vie avec mes filles. …

«Ils semblent très bien avec le fait que je suis toujours papa. Je pense que ce serait totalement différent si quelque chose d’autre était arrivé, mais je suis à 100% qui j’étais, avec qui ils étaient bons, donc je vais bien. “

À la suite de l’accident, Ross Chastain a remplacé Newman dans la Ford Roush Fenway Racing n ° 6. La prochaine course de NASCAR aura lieu dimanche à Atlanta Motor Speedway.

