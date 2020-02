Ryan Newman pêche déjà une semaine après le crash du Daytona 500

Et à cause de cela, ils n’ont pas attendu longtemps pour rôtir le conducteur, en particulier pour savoir comment le fait de ne pas avoir de cou et une grosse tête dure l’a aidé à se protéger pendant l’accident, comme Truex l’a dit en plaisantant.

Newman n’a pas couru dimanche à Las Vegas Motor Speedway, et le calendrier de son retour est inconnu. Mais dans sa déclaration, il a déclaré:

“J’ai hâte de rentrer dans ta voiture de course. … J’ai parlé avec Jack Roush et il m’a assuré que la voiture n ° 6 attendra et sera prête pour mon retour. J’ai hâte de prendre le volant et de me battre pour une autre victoire de course dans la Ford Roush Fenway. “

