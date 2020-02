Ryan Newman retourne au magasin Roush Fenway pour la première fois et reçoit une ovation

Le pilote de NASCAR Ryan Newman continue de se remettre des blessures qu’il a subies lors de l’horreur de l’accident à la fin du Daytona 500 2020 plus tôt ce mois-ci, et après avoir quitté l’hôpital quelques jours seulement après l’accident, Newman a pu reprendre bon nombre de ses activités normales . Newman est traité pour une blessure à la tête non précisée, mais n’a heureusement subi aucune autre blessure interne.

Il a été contraint de rater la course de dimanche dernier à Las Vegas et a été remplacé par Ross Chastain, et il n’y a actuellement aucun calendrier pour le retour de Newman en Cup Series. Chastain remplacera à nouveau Newman ce week-end à l’Auto Club Speedway en Californie.

Newman a apprécié un peu de «thérapie» plus tôt cette semaine et a publié une photo de lui-même en train de pêcher. Mercredi, Roush Fenway Racing a annoncé que Newman avait visité le magasin de l’équipe pour la première fois depuis l’accident et avait reçu une ovation de l’équipage et du personnel.

