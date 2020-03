Ryan Newman revient sur la piste après l’épave du Daytona 500

Pour la première fois depuis son horrible accident de Daytona 500 il y a près de trois semaines, le pilote de NASCAR Ryan Newman était sur la piste de course et a brièvement parlé aux médias vendredi à Phoenix Raceway.

“C’est super d’être en vie”, a déclaré Newman lorsqu’on lui a demandé ce que cela signifiait pour lui d’être sur la piste. “Après avoir regardé ma voiture, c’est un miracle.”

Newman est traité pour une blessure à la tête et a déclaré qu’il “n’avait aucune idée” d’un calendrier possible pour son retour sur la piste de course. Pour les deux courses suivant le Daytona 500, Ross Chastain a remplacé Newman dans la Ford Roush Fenway Racing Ford n ​​° 6, qu’il pilotera également dimanche dans le FanShield 500 sur la piste de 1 mile dans la région de Phoenix.

Dans le dernier tour de la Daytona 500 d’ouverture de saison, Newman était devant lorsque Ryan Blaney dans la Ford n ​​° 12 a pris contact avec l’arrière de la voiture n ° 6. La voiture de Newman s’est retournée et a heurté le mur avant que la voiture de Corey LaJoie ne lui écrase, et il a atterri à l’envers et a glissé hors de la piste de course.

Il a dit que sa réaction en voyant sa voiture de course détruite était: “Juste de la chance.”

Après que la voiture de Newman a été renversée et retirée, il a été emmené à l’hôpital de Daytona Beach à proximité et était dans un «état grave» la nuit de la course. Étonnamment, il a été libéré moins de 48 heures plus tard.

Bien que les détails sur les blessures de Newman restent inconnus, il n’a subi aucune autre blessure interne.

“Je me sens bien. Je regarde bien? ” il a plaisanté avec les journalistes vendredi. “Je suis ici pour observer et m’amuser.”

Newman a déclaré qu’il voulait “profiter de cette folle opportunité” pour regarder non seulement son équipe n ° 6 pendant un week-end de course, mais aussi voir comment fonctionne l’autre équipe Roush Fenway Racing, Chris Buescher et la Ford n ​​° 17.

Il a continué:

«Je suis vraiment là pour soutenir l’équipe n ° 6, rester intégré à ce que je peux faire avec l’équipe et m’amuser, évidemment. Voilà toute l’histoire.

«Je veux voir Ross bien, mais je préfère être à la place de Ross. Alors je veux juste m’assurer que nous faisons tout ce que nous pouvons pour nos sponsors et pour moi-même pour passer un bon week-end. “

Surprenant ses collègues pilotes, Newman s’est présenté à un événement Ford au Sun Devil Stadium de l’Arizona State jeudi soir. Plusieurs chauffeurs qui avaient déjà parlé à Newman ont déclaré qu’ils avaient plaisanté avec lui et que son sens de l’humour «jovial» était toujours présent, et c’était également le cas lors de l’événement.

Blaney, qui était visiblement bouleversé immédiatement après le crash de Daytona, a déclaré lors de sa conférence de presse vendredi:

«Nous ne savions pas qu’il allait se présenter. Nous étions en train de dîner et il est entré. C’était super. C’était la première fois que je voyais Ryan personnellement. Je pense que la première fois que beaucoup d’entre nous ont vu Ryan. C’était vraiment cool à voir. Nous nous sommes assis et avons discuté, tout le groupe Ford, pendant une heure, une heure et demie une fois arrivé. Nous avons parlé de beaucoup de choses. C’était agréable de le voir.

«Il est de calibre complet Ryan Newman, et c’est super à voir. C’était cool d’entendre certains des processus qu’il a traversés et certains des médecins qui ont travaillé sur lui. Ils étaient très étendus avec lui, et il a tout passé avec brio, ce qui est inouï et agréable à entendre. C’était agréable de le voir, de s’asseoir et de lui parler beaucoup de choses sur la façon dont le processus de ce qui s’est passé et où nous pouvons aller à l’avenir pour continuer d’améliorer les aspects de sécurité de ces choses. »

Le coéquipier de Blaney, Team Penske, Joey Logano, a eu une réaction similaire à la visite surprise de Newman et a également qualifié cela de «miracle», tout comme Alex Bowman, qui a remporté la course de dimanche au Auto Club Speedway.

À propos de Newman, Logano a déclaré à SiriusXM NASCAR Radio, via NBC Sports:

“Vous regardez cet accident et c’est comme,” Comment est-il même OK? Il marche, il parle comme si de rien n’était. “Il dit que sa mémoire n’est pas brumeuse. Tout y est. C’est fou.”

.