Ryan Tannehill s’apprête à signer avec les Raiders de Las Vegas?

Ryan Tannehill va-t-il signer avec les Raiders de Las Vegas? Telle est la grande question qui se pose dans la libre agence imminente de la semaine prochaine.

À ce stade, il est parfaitement clair que l’entraîneur-chef des Raiders Jon Gruden n’est pas un grand fan de Derek Carr.

Évidemment, il n’y a aucun moyen que quelqu’un de l’organisation se manifeste et admette publiquement qu’il ne veut plus de Gruden, mais c’est aussi assez clair malgré cela.

La saison dernière, Carr a enregistré 4 054 verges, 21 touchés et huit interceptions tout en menant son équipe à un dossier de 7-9. Apparemment, ce n’était pas suffisant pour Gruden. Lui et l’équipe signalent publiquement qu’ils cherchent à passer au quart-arrière, et un nouveau candidat potentiel a émergé.

Selon Albert Breer de Sports Illustrated, Gruden est «intrigué» par la perspective de signer Tannehill.

“Si les Titans se concentraient sur Brady, avec leur alignement dans un endroit gagnant maintenant, Tannehill aurait un marché ailleurs, avec les Raiders (et Jon Gruden) longtemps soupçonnés d’être intrigués”, a déclaré Breer.

“Si la nouvelle équipe de Las Vegas faisait un pas sur Tannehill ou Brady, l’avenir de Derek Carr serait bouleversé.”

Tannehill a été un sauveur de toutes sortes pour le Tennessee la saison dernière. Après avoir remplacé Marcus Mariota en tant que quart-arrière partant de l’équipe à la mi-saison, il les a conduits jusqu’au match de championnat de l’AFC.

Sur l’année, il a enregistré 2 742 verges et 22 touchés.

Si, pour une raison quelconque, Brady se retrouve avec les Titans, ce ne serait pas si choquant de voir Tannehill se retrouver à Las Vegas sur une grosse affaire.

