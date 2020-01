Sa fille Gianna, qui allait jouer le rôle principal, est également décédée dans l’accident d’hélicoptère

Gianna Bryant a été l’étincelle de son père Kobe. La jeune fille de 13 ans était déterminée à suivre les traces de son père et Devenez une star mondiale du basket-ball. Elle était également dans l’hélicoptère où cinq personnes au total sont décédées sur le chemin de une formation de la jeune femme à l’Académie Mamba.

La jeune femme s’est démarquée dans sa génération en tant qu’escorte de mauvais augure et a repoussé son père dans la vie publique en assistant à plusieurs matchs des Lakers au cours des dernières dates. Kobe et Gigi – comme tout le monde la connaissait – étaient des ongles et de la chair jusqu’à ce qu’une tragédie ait mis fin à sa vie ce dimanche. Le basket-ball est consterné et en deuil.